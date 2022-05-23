https://ria.ru/20220523/oruzhie-1790099108.html
Журналист РИА Новости показал захваченный российскими ВС пулемет "Браунинг"
Журналист РИА Новости показал захваченный российскими ВС пулемет "Браунинг" - РИА Новости, 23.05.2022
Журналист РИА Новости показал захваченный российскими ВС пулемет "Браунинг"
Корреспондент РИА Новости показал американский пулемет "Браунинг", который был взят в качестве трофея у украинских войск. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:34
2022-05-23T10:34
2022-05-23T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вьетнам
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ДНР, 23 мая – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал американский пулемет "Браунинг", который был взят в качестве трофея у украинских войск.По словам журналиста, российской армией на изюмском направлении у войск Украины захвачено уже множество американских крупнокалиберных пулеметов M2 Browning."Трофейный знаменитый "Браунинг". Я сначала глазам не поверил, думал, не может быть. Вот ящики с иностранной маркировкой и "Браунинг" калибра 12,7. Американский", - рассказывает журналист в своем видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.Судя по надписям на патронных коробах, данное вооружение доставлялось на Украину по воздуху транспортными самолетами.Browning M2 - пожалуй, самый известный и массовый западный станковый пулемет. Этот "ветеран" калибра 12,7 миллиметра в строю уже более 80 лет — его приняли на вооружение в начале 1930-х.Пулемет разработан на базе первого серийного американского крупнокалиберного пулемета М1921. Главное отличие M2 от предшественника — воздушное, а не водное охлаждение.Существенный недостаток Browning M2 — он очень тяжелый, вместе со станком весит порядка 60 килограммов. В отличие от советских и российских конструкторов, американские инженеры не смогли найти подходящего решения для качественного снижения веса этого оружия.В разные годы предпринимались попытки заменить его на более современные и продвинутые образцы, но всегда возвращались к "Браунингу". Этот пулемет участвовал во всех военных операциях США — в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Африке, Европе, Азии и до сих пор остается единственным крупнокалиберным пулеметом американской армии.
https://ria.ru/20220523/rastyazhka-1790099276.html
https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Оставленный украинской армией американский пулемёт Браунинг
На изюмском направлении российские военные захватили у украинской армии много американских крупнокалиберных пулемётов системы Браунинга (M2 Browning) калибра 12.7 мм, передает корреспондент РИА Новости. Судя по надписям на патронных коробах (cargo aircraft only), это оружие доставлялось на Украину по воздуху.
2022-05-23T10:34
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вьетнам
10:34 23.05.2022 (обновлено: 11:25 23.05.2022)
Журналист РИА Новости показал захваченный российскими ВС пулемет "Браунинг"
Журналист РИА Новости показал захваченный российской армией у ВСУ пулемет "Браунинг"
ДНР, 23 мая – РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости показал
американский пулемет "Браунинг", который был взят в качестве трофея у украинских войск.
По словам журналиста, российской армией на изюмском направлении у войск Украины захвачено уже множество американских крупнокалиберных пулеметов M2 Browning.
"Трофейный знаменитый "Браунинг". Я сначала глазам не поверил, думал, не может быть. Вот ящики с иностранной маркировкой и "Браунинг" калибра 12,7. Американский", - рассказывает журналист в своем видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
Судя по надписям на патронных коробах, данное вооружение доставлялось на Украину
по воздуху транспортными самолетами.
Browning M2 - пожалуй, самый известный и массовый западный станковый пулемет. Этот "ветеран" калибра 12,7 миллиметра в строю уже более 80 лет — его приняли на вооружение в начале 1930-х.
Пулемет разработан на базе первого серийного американского крупнокалиберного пулемета М1921. Главное отличие M2 от предшественника — воздушное, а не водное охлаждение.
Существенный недостаток Browning M2 — он очень тяжелый, вместе со станком весит порядка 60 килограммов. В отличие от советских и российских конструкторов, американские инженеры не смогли найти подходящего решения для качественного снижения веса этого оружия.
В разные годы предпринимались попытки заменить его на более современные и продвинутые образцы, но всегда возвращались к "Браунингу". Этот пулемет участвовал во всех военных операциях США
— в Корее, Вьетнаме
, Персидском заливе
, Африке
, Европе
, Азии
и до сих пор остается единственным крупнокалиберным пулеметом американской армии.