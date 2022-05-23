18:11 23.05.2022 (обновлено: 18:12 23.05.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую боеприпасами разного калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую боеприпасами разного калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧастный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела
Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.37 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.