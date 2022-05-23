Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую боеприпасами разного калибра - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/obstrel-1790236242.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую боеприпасами разного калибра
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую боеприпасами разного калибра - РИА Новости, 23.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую боеприпасами разного калибра
Украинские войска за 17 минут обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и две мины калибром 120... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:11
2022-05-23T18:12
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151939/45/1519394527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77eb4132810b2ae94472a7575196e6bb.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.37 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о трех фактах обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/obstrel-1790228047.html
https://ria.ru/20220523/grad-1790106559.html
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151939/45/1519394527_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8fe1191a35f1d15135c03a42b9bc3bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, украина, донецкая народная республика
18:11 23.05.2022 (обновлено: 18:12 23.05.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую боеприпасами разного калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую боеприпасами разного калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧастный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела
Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.37 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 17:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о трех фактах обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Минобороны РФ об уничтожении ракет Точка-У и РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 11:04Специальная военная операция на Украине
Ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град"
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала