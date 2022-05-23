https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790251171.html

Западные СМИ признали, что жители Бучи погибли от рук ВСУ, заявил Небензя

Западные СМИ признали, что жители Бучи погибли от рук ВСУ, заявил Небензя - РИА Новости, 23.05.2022

Западные СМИ признали, что жители Бучи погибли от рук ВСУ, заявил Небензя

Западным СМИ пришлось признать, что многие жители украинской Бучи погибли от артиллерийских снарядов ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:27

2022-05-23T19:27

2022-05-23T19:50

в мире

буча

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владимир путин

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ООН, 23 мая — РИА Новости. Западным СМИ пришлось признать, что многие жители украинской Бучи погибли от артиллерийских снарядов ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя."Вопиющий пример — раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки", — сказал он.Однако, по его словам, "под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города".Минобороны России все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" в Буче, назвало "очередной провокацией".Как отметили в ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве подчеркнули, что все подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/bucha-1789119864.html

https://ria.ru/20220426/putin-1785618621.html

https://ria.ru/20220517/piar-1788958723.html

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в мире, буча, россия, украина, вооруженные силы украины, василий небензя, оон, владимир путин