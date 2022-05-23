https://ria.ru/20220523/natsproekt-1790235203.html

На Кубани оценили эффект от нацпроекта "Производительность труда"

На Кубани оценили эффект от нацпроекта "Производительность труда" - РИА Новости, 23.05.2022

На Кубани оценили эффект от нацпроекта "Производительность труда"

Экономический эффект от нацпроекта "Производительность труда" на Кубани за три года составил 11,8 миллиарда рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:05

2022-05-23T18:05

2022-05-23T18:06

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Экономический эффект от нацпроекта "Производительность труда" на Кубани за три года составил 11,8 миллиарда рублей, сообщает администрация региона."Сегодня 195 кубанских компаний являются его участниками. За три года экономический эффект составил 11,8 миллиарда рублей. За каждый вложенный бюджетный рубль предприятия вернули в экономику региона 63 рубля. Мы продолжим поддерживать тех, кто ориентируется на замещение импортной продукции и расширение экспорта на новые рынки сбыта", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона добавил, что с начала 2022 года Краснодарский край лидирует в рейтинге страны по нацпроекту. Он опережает другие регионы по количеству участников и эффекту от внедрения бережливых технологий.Уточняется, что наибольшую активность показывают обрабатывающие производства. На втором месте среди участников нацпроекта – компании АПК. Для сельхозпредприятий, например, доступны финансовые меры господдержки Минсельхоза России. Более 10 компаний-участников нацпроекта уже получили субсидии на возмещение части затрат при модернизации производства.Краснодарский край присоединился к нацпроекту "Производительность труда" в 2018 году. Краевые власти планируют, что к 2024 году его участниками станут не менее 248 предприятий.

https://ria.ru/20220511/biznes-1787914573.html

https://ria.ru/20220523/kuban-1790230162.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)