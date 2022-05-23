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Работы по комплексному благоустройству начались в Москве - РИА Новости, 23.05.2022
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Работы по комплексному благоустройству начались в Москве
Работы по комплексному благоустройству начались в Москве - РИА Новости, 23.05.2022
Работы по комплексному благоустройству начались в Москве
Работы по комплексному благоустройству идут почти на 3 тысячах объектах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:37
2022-05-23T11:37
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству идут почти на 3 тысячах объектах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Работы развернуты на почти 3 тысячах объектов программы комплексного благоустройства",- говорится в сообщении.Отмечается, что среди основных объектов: улицы и переулки центральной части города в районах Арбат и Хамовники, Тверской, Пресненский, Басманный и Красносельский, Волоколамское шоссе, территория стадиона "Авангард", территории у станций БКЛ и МЦД, территории транспортно-пересадочных узлов, дворовые территории. Кроме того, ведутся работы по реабилитации крупных природных и парковых территорий: Битцевский лес, Кусково, Покровское-Стрешнево, Щукинский парк со Всехсвятской рощей, два участка поймы Яузы."Планы по благоустройству в столице улиц, дворовых территорий, знаковых объектов районного значения и других пространств реализуются в соответствии с утвержденным графиком. В работах задействованы более 43,3 тысячи человек и 16,2 тысячи единиц техники", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
11:37 23.05.2022
 

Работы по комплексному благоустройству начались в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Останкинской телебашни
Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству идут почти на 3 тысячах объектах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Работы развернуты на почти 3 тысячах объектов программы комплексного благоустройства",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди основных объектов: улицы и переулки центральной части города в районах Арбат и Хамовники, Тверской, Пресненский, Басманный и Красносельский, Волоколамское шоссе, территория стадиона "Авангард", территории у станций БКЛ и МЦД, территории транспортно-пересадочных узлов, дворовые территории. Кроме того, ведутся работы по реабилитации крупных природных и парковых территорий: Битцевский лес, Кусково, Покровское-Стрешнево, Щукинский парк со Всехсвятской рощей, два участка поймы Яузы.
"Планы по благоустройству в столице улиц, дворовых территорий, знаковых объектов районного значения и других пространств реализуются в соответствии с утвержденным графиком. В работах задействованы более 43,3 тысячи человек и 16,2 тысячи единиц техники", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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