https://ria.ru/20220523/moskva-1790114583.html

Работы по комплексному благоустройству начались в Москве

Работы по комплексному благоустройству начались в Москве - РИА Новости, 23.05.2022

Работы по комплексному благоустройству начались в Москве

Работы по комплексному благоустройству идут почти на 3 тысячах объектах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:37

2022-05-23T11:37

2022-05-23T11:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству идут почти на 3 тысячах объектах в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Работы развернуты на почти 3 тысячах объектов программы комплексного благоустройства",- говорится в сообщении.Отмечается, что среди основных объектов: улицы и переулки центральной части города в районах Арбат и Хамовники, Тверской, Пресненский, Басманный и Красносельский, Волоколамское шоссе, территория стадиона "Авангард", территории у станций БКЛ и МЦД, территории транспортно-пересадочных узлов, дворовые территории. Кроме того, ведутся работы по реабилитации крупных природных и парковых территорий: Битцевский лес, Кусково, Покровское-Стрешнево, Щукинский парк со Всехсвятской рощей, два участка поймы Яузы."Планы по благоустройству в столице улиц, дворовых территорий, знаковых объектов районного значения и других пространств реализуются в соответствии с утвержденным графиком. В работах задействованы более 43,3 тысячи человек и 16,2 тысячи единиц техники", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

https://realty.ria.ru/20220520/vdnkh-1789793989.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва