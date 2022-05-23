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Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ

Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022

Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ

Западные страны на заседании контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе, сообщила в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:06

2022-05-23T20:06

2022-05-23T20:37

в мире

алексей резников

ллойд остин

украина

министерство обороны сша

нато

нидерланды

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Западные страны на заседании контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе, сообщила в понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен."На втором онлайн-заседании контактной группы по защите Украины коллега (министр обороны Украины - ред.) Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе", - написала министр в Twitter.В виртуальной встрече под председательством шефа Пентагона Ллойда Остина участвовали представители 44 государств, НАТО и Евросоюза, а также Резников и представители украинских спецслужб. В ходе заседания Остин призвал активизировать военную помощь Украине.

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украина

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в мире, алексей резников, ллойд остин, украина, министерство обороны сша, нато, нидерланды