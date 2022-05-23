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Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022
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Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ
Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022
Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ
Западные страны на заседании контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе, сообщила в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:06
2022-05-23T20:37
в мире
алексей резников
ллойд остин
украина
министерство обороны сша
нато
нидерланды
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Западные страны на заседании контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе, сообщила в понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен."На втором онлайн-заседании контактной группы по защите Украины коллега (министр обороны Украины - ред.) Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе", - написала министр в Twitter.В виртуальной встрече под председательством шефа Пентагона Ллойда Остина участвовали представители 44 государств, НАТО и Евросоюза, а также Резников и представители украинских спецслужб. В ходе заседания Остин призвал активизировать военную помощь Украине.
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в мире, алексей резников, ллойд остин, украина, министерство обороны сша, нато, нидерланды
20:06 23.05.2022 (обновлено: 20:37 23.05.2022)
 
Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: западные страны договорились модернизировать ВСУ

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Западные страны на заседании контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе, сообщила в понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
"На втором онлайн-заседании контактной группы по защите Украины коллега (министр обороны Украины - ред.) Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе", - написала министр в Twitter.
В виртуальной встрече под председательством шефа Пентагона Ллойда Остина участвовали представители 44 государств, НАТО и Евросоюза, а также Резников и представители украинских спецслужб. В ходе заседания Остин призвал активизировать военную помощь Украине.
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В миреАлексей РезниковЛлойд ОстинУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОНидерланды
 
 
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