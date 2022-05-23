https://ria.ru/20220523/modernizatsiya-1790259055.html
Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ
Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022
Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ
Западные страны на заседании контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе, сообщила в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:06
2022-05-23T20:06
2022-05-23T20:37
в мире
алексей резников
ллойд остин
украина
министерство обороны сша
нато
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Западные страны на заседании контактной группы по защите Украины договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе, сообщила в понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен."На втором онлайн-заседании контактной группы по защите Украины коллега (министр обороны Украины - ред.) Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе", - написала министр в Twitter.В виртуальной встрече под председательством шефа Пентагона Ллойда Остина участвовали представители 44 государств, НАТО и Евросоюза, а также Резников и представители украинских спецслужб. В ходе заседания Остин призвал активизировать военную помощь Украине.
https://ria.ru/20220523/postavki-1790134245.html
украина
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей резников, ллойд остин, украина, министерство обороны сша, нато, нидерланды
20:06 23.05.2022 (обновлено: 20:37 23.05.2022)
Минобороны Нидерландов: западные страны договорились модернизировать ВСУ
Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: западные страны договорились модернизировать ВСУ