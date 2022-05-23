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В МИД ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука - РИА Новости, 23.05.2022
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В МИД ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука
В МИД ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука - РИА Новости, 23.05.2022
В МИД ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука
В МИД РФ нет информации о планах обменять украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:50
2022-05-23T12:50
в мире
владимир зеленский
мариуполь
украина
россия
лдпр
виктор медведчук
андрей руденко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В МИД РФ нет информации о планах обменять украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Ранее член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена Медведчука на боевиков "Азова" (против которых в России возбуждено уголовное дело)."Мне не известно ничего об этом", - сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отмечал, что говорить об обмене Медведчука на сдавшихся в Мариуполе боевиков "Азова" вряд ли возможно, это разные категории, при этом обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220505/sbu-1787009471.html
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786924843.html
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в мире, владимир зеленский, мариуполь, украина, россия, лдпр, виктор медведчук, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:50 23.05.2022
 
В МИД ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука

Руденко: у МИД нет информации о планах по обмену Медведчука на пленных с "Азовстали"

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В МИД РФ нет информации о планах обменять украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена Медведчука на боевиков "Азова" (против которых в России возбуждено уголовное дело).
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5 мая, 14:51Специальная военная операция на Украине
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"Мне не известно ничего об этом", - сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отмечал, что говорить об обмене Медведчука на сдавшихся в Мариуполе боевиков "Азова" вряд ли возможно, это разные категории, при этом обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные.
Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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В миреВладимир ЗеленскийМариупольУкраинаРоссияЛДПРВиктор МедведчукАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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