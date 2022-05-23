Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов"
Следователи СК обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео
МАРИУПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на освобожденных в Мариуполе украинских позициях, изъяли и признали вещественными доказательствами тактические руководства для командиров нацистского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело), передает корреспондент РИА Новости.
В брошюре "Краткое руководство офицера управления", имеющей пометку "только для служебного пользования", помещен перечень полевых уставов. Среди них есть специальный устав "Религиозная поддержка" (номер FM 1-05), "Киберкосмические операции" (номер FM 3-12), "Киберэлектромагнитные действия" (номер FM 3-38), "Действия информации и влияния" (номер FM 3-13).
Кроме того, обнаружено справочное издание "Тактическое руководство командира номером MCRP 3-30.7" Корпуса морской пехоты США. В руководстве присутствует глава "Контроль массовых беспорядков", а также специальное "Приложение Н - Военнопленные противника", где указано, как именно нужно обращаться с пленными, содержать их и добывать у них разведданные.
Согласно печатям и маркировке на руководствах, оба документа являются собственностью военной школы командиров "Азова", носящей имя полковника Евгения Коновальца. Руководства составлены на русском языке и отпечатаны в 2016 году.
Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.