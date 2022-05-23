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Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов" - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/mariupol-1790137975.html
Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов"
Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов" - РИА Новости, 23.05.2022
Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов"
Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на освобожденных в Мариуполе украинских позициях, изъяли и признали вещественными... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:56
2022-05-23T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
сша
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МАРИУПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на освобожденных в Мариуполе украинских позициях, изъяли и признали вещественными доказательствами тактические руководства для командиров нацистского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело), передает корреспондент РИА Новости.В брошюре "Краткое руководство офицера управления", имеющей пометку "только для служебного пользования", помещен перечень полевых уставов. Среди них есть специальный устав "Религиозная поддержка" (номер FM 1-05), "Киберкосмические операции" (номер FM 3-12), "Киберэлектромагнитные действия" (номер FM 3-38), "Действия информации и влияния" (номер FM 3-13).Кроме того, обнаружено справочное издание "Тактическое руководство командира номером MCRP 3-30.7" Корпуса морской пехоты США. В руководстве присутствует глава "Контроль массовых беспорядков", а также специальное "Приложение Н - Военнопленные противника", где указано, как именно нужно обращаться с пленными, содержать их и добывать у них разведданные.Согласно печатям и маркировке на руководствах, оба документа являются собственностью военной школы командиров "Азова", носящей имя полковника Евгения Коновальца. Руководства составлены на русском языке и отпечатаны в 2016 году.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220516/plany-1788908800.html
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788808056.html
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в мире, мариуполь, россия, сша
12:56 23.05.2022
 
Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов"

Следователи СК обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов на территории комбината Азовсталь в Мариуполе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МАРИУПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на освобожденных в Мариуполе украинских позициях, изъяли и признали вещественными доказательствами тактические руководства для командиров нацистского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело), передает корреспондент РИА Новости.
В брошюре "Краткое руководство офицера управления", имеющей пометку "только для служебного пользования", помещен перечень полевых уставов. Среди них есть специальный устав "Религиозная поддержка" (номер FM 1-05), "Киберкосмические операции" (номер FM 3-12), "Киберэлектромагнитные действия" (номер FM 3-38), "Действия информации и влияния" (номер FM 3-13).
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 21:50Специальная военная операция на Украине
СК изучит документы с планами киевского режима о нападении на ДНР и Россию
Кроме того, обнаружено справочное издание "Тактическое руководство командира номером MCRP 3-30.7" Корпуса морской пехоты США. В руководстве присутствует глава "Контроль массовых беспорядков", а также специальное "Приложение Н - Военнопленные противника", где указано, как именно нужно обращаться с пленными, содержать их и добывать у них разведданные.
Согласно печатям и маркировке на руководствах, оба документа являются собственностью военной школы командиров "Азова", носящей имя полковника Евгения Коновальца. Руководства составлены на русском языке и отпечатаны в 2016 году.
Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 14:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольРоссияСША
 
 
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