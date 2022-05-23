https://ria.ru/20220523/mariupol-1790137975.html

Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов"

Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов" - РИА Новости, 23.05.2022

Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов"

Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на освобожденных в Мариуполе украинских позициях, изъяли и признали вещественными... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:56

2022-05-23T12:56

2022-05-23T12:56

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МАРИУПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на освобожденных в Мариуполе украинских позициях, изъяли и признали вещественными доказательствами тактические руководства для командиров нацистского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело), передает корреспондент РИА Новости.В брошюре "Краткое руководство офицера управления", имеющей пометку "только для служебного пользования", помещен перечень полевых уставов. Среди них есть специальный устав "Религиозная поддержка" (номер FM 1-05), "Киберкосмические операции" (номер FM 3-12), "Киберэлектромагнитные действия" (номер FM 3-38), "Действия информации и влияния" (номер FM 3-13).Кроме того, обнаружено справочное издание "Тактическое руководство командира номером MCRP 3-30.7" Корпуса морской пехоты США. В руководстве присутствует глава "Контроль массовых беспорядков", а также специальное "Приложение Н - Военнопленные противника", где указано, как именно нужно обращаться с пленными, содержать их и добывать у них разведданные.Согласно печатям и маркировке на руководствах, оба документа являются собственностью военной школы командиров "Азова", носящей имя полковника Евгения Коновальца. Руководства составлены на русском языке и отпечатаны в 2016 году.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220516/plany-1788908800.html

https://ria.ru/20220516/ukraina-1788808056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, россия, сша