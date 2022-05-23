https://ria.ru/20220523/krasnoyarsk-1790094469.html
В аэропорту Красноярска усилили карантинные меры из-за оспы обезьян
В аэропорту Красноярска усилили карантинные меры из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В аэропорту Красноярска усилили карантинные меры из-за оспы обезьян
Власти усилили карантинный контроль в аэропорту Красноярска, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян, сообщил в своем Телеграм-канале главный санитарный врач... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:38
2022-05-23T10:38
2022-05-23T10:38
туризм
россия
воз
аэропорт
красноярск
оспа обезьян
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/36/408383614_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_aaa8995f767a652d66923f56d4986713.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Власти усилили карантинный контроль в аэропорту Красноярска, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян, сообщил в своем Телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев."Нами приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту "Красноярск". На сегодняшний день в нашем регионе, как и во всей России, случаев заболевания нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий", — уточнил Горяев.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент подтверждены 92 случая заражения людей в 11 странах, в том числе Великобритании, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где эта болезнь не считается эндемичной.Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.
https://ria.ru/20220519/sochi-1789186677.html
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/36/408383614_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_605b19a6856b4abbe5d040c8431a3eeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воз, аэропорт, красноярск, оспа обезьян, новости - туризм, туризм, туристы
В аэропорту Красноярска усилили карантинные меры из-за оспы обезьян
В красноярском аэропорту усилили карантинные меры во избежание завоза оспы обезьян
КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Власти усилили карантинный контроль в аэропорту Красноярска, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян, сообщил в своем Телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
"Нами приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту "Красноярск". На сегодняшний день в нашем регионе, как и во всей России, случаев заболевания нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий", — уточнил Горяев.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент подтверждены 92 случая заражения людей в 11 странах, в том числе Великобритании, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где эта болезнь не считается эндемичной.
Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.