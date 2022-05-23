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В аэропорту Красноярска усилили карантинные меры из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
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В аэропорту Красноярска усилили карантинные меры из-за оспы обезьян
В аэропорту Красноярска усилили карантинные меры из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В аэропорту Красноярска усилили карантинные меры из-за оспы обезьян
Власти усилили карантинный контроль в аэропорту Красноярска, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян, сообщил в своем Телеграм-канале главный санитарный врач... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:38
2022-05-23T10:38
туризм
россия
воз
аэропорт
красноярск
оспа обезьян
новости - туризм
туризм
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КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Власти усилили карантинный контроль в аэропорту Красноярска, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян, сообщил в своем Телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев."Нами приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту "Красноярск". На сегодняшний день в нашем регионе, как и во всей России, случаев заболевания нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий", — уточнил Горяев.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент подтверждены 92 случая заражения людей в 11 странах, в том числе Великобритании, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где эта болезнь не считается эндемичной.Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.
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россия, воз, аэропорт, красноярск, оспа обезьян, новости - туризм, туризм, туристы
10:38 23.05.2022
 
В аэропорту Красноярска усилили карантинные меры из-за оспы обезьян

В красноярском аэропорту усилили карантинные меры во избежание завоза оспы обезьян

© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкАэропорт "Емельяново" (Красноярск)
Аэропорт Емельяново (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Безруких
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КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Власти усилили карантинный контроль в аэропорту Красноярска, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян, сообщил в своем Телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
"Нами приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту "Красноярск". На сегодняшний день в нашем регионе, как и во всей России, случаев заболевания нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий", — уточнил Горяев.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент подтверждены 92 случая заражения людей в 11 странах, в том числе Великобритании, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где эта болезнь не считается эндемичной.
Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.
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