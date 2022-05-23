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В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790115729.html
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 229 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:43
2022-05-23T11:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 229 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 229; 122 человека госпитализированы; выздоровели 255; 14 человек умерли", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 768 405 случаев коронавируса, выздоровели 2 577 305 человек, умерли из-за COVID-19 более 43,6 тысячи человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:43 23.05.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19

В Москве выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону
Медицинский работник входит в красную зону - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник входит в красную зону. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 229 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 229; 122 человека госпитализированы; выздоровели 255; 14 человек умерли", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 768 405 случаев коронавируса, выздоровели 2 577 305 человек, умерли из-за COVID-19 более 43,6 тысячи человек.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 17:52Распространение коронавируса
Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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