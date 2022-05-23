https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790115729.html
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 229 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:43
2022-05-23T11:43
2022-05-23T11:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 229 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 229; 122 человека госпитализированы; выздоровели 255; 14 человек умерли", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 768 405 случаев коронавируса, выздоровели 2 577 305 человек, умерли из-за COVID-19 более 43,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20220520/vaktsinatsiya-1789801036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19
В Москве выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом