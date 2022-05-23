https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790115060.html

В Подмосковье за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2022

В Подмосковье за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19

Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек, сообщает в понедельник портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:39

2022-05-23T11:39

2022-05-23T11:39

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек, сообщает в понедельник портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 245 человек.

https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html

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Владимир Лаврентьев

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