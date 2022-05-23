https://ria.ru/20220523/kommunikatsii-1790064239.html

Пашинян и Алиев договорились о работе по открытию региональных коммуникаций

Пашинян и Алиев договорились о работе по открытию региональных коммуникаций - РИА Новости, 23.05.2022

Пашинян и Алиев договорились о работе по открытию региональных коммуникаций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T02:07

2022-05-23T02:07

2022-05-23T02:07

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе договорились о дальнейших работах по открытию региональных транспортных коммуникаций, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Отмечается, что предметом обсуждений стали также вопросы, касающиеся подготовки переговорного процесса по урегулированию отношений между двумя странами, гуманитарных проблем, а также урегулирования нагорно-карабахского конфликта."Достигнута договоренность продолжить трехсторонние встречи, намечено провести подобную встречу в июле или августе", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220521/armeniya-1789955023.html

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нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах