https://ria.ru/20220523/kiberataki-1790183431.html
ЕС призвал Борреля разработать предложения по допсанкциям за кибератаки
ЕС призвал Борреля разработать предложения по допсанкциям за кибератаки - РИА Новости, 23.05.2022
ЕС призвал Борреля разработать предложения по допсанкциям за кибератаки
Совет ЕС в понедельник утвердил выводы о развитии ситуации в киберпространстве Европейского Союза, в которых, в числе прочего, предложил верховному... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:14
2022-05-23T15:14
2022-05-23T15:14
в мире
евросоюз
еврокомиссия
китай
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил выводы о развитии ситуации в киберпространстве Европейского Союза, в которых, в числе прочего, предложил верховному представителю по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю до апреля 2023 года разработать предложения по расширению инструментов санкций за киберпреступления, следует из обнародованного документа."Совет ЕС призывает верховного представителя в сотрудничестве с Еврокомиссией определить возможные совместные ответы ЕС на кибератаки, включая санкционные опции по всему спектру, с целью подготовиться к принятию быстрых и эффективных шагов в случае необходимости, и представить их Совету к концу первого квартала 2023 года", - указывается в документе.Совет ЕС также предложил Еврокомиссии разработать общие требования ЕС к кибербезопасности, а Агентству ЕС по кибербезопасности (ENISA) и другим организациям – сформулировать рекомендации по укреплению устойчивости коммуникационных сетей и инфраструктуры ЕС.В ЕС также отметили важность "проведения регулярных киберучений" для проверки мер реагирования.ЕС 17 мая 2019 года утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки, если угрозы направлены в том числе против стран-участниц, третьих стран или международных организаций. Ограничительные меры включают запрет на поездки лиц в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто включен в перечень.В середине мая этот режим был продлен до 18 мая 2025 года.Европейский союз впервые ввел санкции в рамках режима за киберпреступления 30 июля 2020 года. В список попали граждане и организации России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Замораживание активов и запрет на поездки в ЕС на первом этапе затронули шесть физических лиц: четырех граждан России и двух - Китая, а также три организации из России, Китая и КНДР. 22 октября прошлого года ЕС добавил еще двух граждан России и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг.Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить такие санкции простым большинством голосов для ускорения процесса.В настоящее время для утверждения санкционного списка необходимо заручиться единогласной поддержкой всех 27 государств ЕС.
https://ria.ru/20220421/kiberataki-1784814645.html
https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789718941.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, китай, жозеп боррель
ЕС призвал Борреля разработать предложения по допсанкциям за кибератаки
ЕС призвал Борреля внести предложения по допсанкциям за кибератаки до апреля 2023 года
БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости.
Совет ЕС в понедельник утвердил выводы о развитии ситуации в киберпространстве Европейского Союза, в которых, в числе прочего, предложил верховному представителю по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю до апреля 2023 года разработать предложения по расширению инструментов санкций за киберпреступления, следует
из обнародованного документа.
"Совет ЕС
призывает верховного представителя в сотрудничестве с Еврокомиссией
определить возможные совместные ответы ЕС на кибератаки, включая санкционные опции по всему спектру, с целью подготовиться к принятию быстрых и эффективных шагов в случае необходимости, и представить их Совету к концу первого квартала 2023 года", - указывается в документе.
Совет ЕС также предложил Еврокомиссии разработать общие требования ЕС к кибербезопасности, а Агентству ЕС по кибербезопасности (ENISA) и другим организациям – сформулировать рекомендации по укреплению устойчивости коммуникационных сетей и инфраструктуры ЕС.
В ЕС также отметили важность "проведения регулярных киберучений" для проверки мер реагирования.
ЕС 17 мая 2019 года утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки, если угрозы направлены в том числе против стран-участниц, третьих стран или международных организаций. Ограничительные меры включают запрет на поездки лиц в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто включен в перечень.
В середине мая этот режим был продлен до 18 мая 2025 года.
Европейский союз впервые ввел санкции в рамках режима за киберпреступления 30 июля 2020 года. В список попали граждане и организации России
, Китая
и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Замораживание активов и запрет на поездки в ЕС на первом этапе затронули шесть физических лиц: четырех граждан России и двух - Китая, а также три организации из России, Китая и КНДР. 22 октября прошлого года ЕС добавил еще двух граждан России и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг.
Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить такие санкции простым большинством голосов для ускорения процесса.
В настоящее время для утверждения санкционного списка необходимо заручиться единогласной поддержкой всех 27 государств ЕС.