https://ria.ru/20220523/kiberataki-1790183431.html

ЕС призвал Борреля разработать предложения по допсанкциям за кибератаки

ЕС призвал Борреля разработать предложения по допсанкциям за кибератаки - РИА Новости, 23.05.2022

ЕС призвал Борреля разработать предложения по допсанкциям за кибератаки

Совет ЕС в понедельник утвердил выводы о развитии ситуации в киберпространстве Европейского Союза, в которых, в числе прочего, предложил верховному... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:14

2022-05-23T15:14

2022-05-23T15:14

в мире

евросоюз

еврокомиссия

китай

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596722276_0:127:3200:1927_1920x0_80_0_0_5f571942d5ffed0908ea0b2fecc1234a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил выводы о развитии ситуации в киберпространстве Европейского Союза, в которых, в числе прочего, предложил верховному представителю по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю до апреля 2023 года разработать предложения по расширению инструментов санкций за киберпреступления, следует из обнародованного документа."Совет ЕС призывает верховного представителя в сотрудничестве с Еврокомиссией определить возможные совместные ответы ЕС на кибератаки, включая санкционные опции по всему спектру, с целью подготовиться к принятию быстрых и эффективных шагов в случае необходимости, и представить их Совету к концу первого квартала 2023 года", - указывается в документе.Совет ЕС также предложил Еврокомиссии разработать общие требования ЕС к кибербезопасности, а Агентству ЕС по кибербезопасности (ENISA) и другим организациям – сформулировать рекомендации по укреплению устойчивости коммуникационных сетей и инфраструктуры ЕС.В ЕС также отметили важность "проведения регулярных киберучений" для проверки мер реагирования.ЕС 17 мая 2019 года утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки, если угрозы направлены в том числе против стран-участниц, третьих стран или международных организаций. Ограничительные меры включают запрет на поездки лиц в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто включен в перечень.В середине мая этот режим был продлен до 18 мая 2025 года.Европейский союз впервые ввел санкции в рамках режима за киберпреступления 30 июля 2020 года. В список попали граждане и организации России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Замораживание активов и запрет на поездки в ЕС на первом этапе затронули шесть физических лиц: четырех граждан России и двух - Китая, а также три организации из России, Китая и КНДР. 22 октября прошлого года ЕС добавил еще двух граждан России и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг.Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить такие санкции простым большинством голосов для ускорения процесса.В настоящее время для утверждения санкционного списка необходимо заручиться единогласной поддержкой всех 27 государств ЕС.

https://ria.ru/20220421/kiberataki-1784814645.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789718941.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789728303.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, еврокомиссия, китай, жозеп боррель