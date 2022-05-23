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Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 23.05.2022
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Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме
Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 23.05.2022
Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме
Президент США Джо Байден поддержал инициативу премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести следующий саммит лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:51
2022-05-23T11:51
в мире
япония
хиросима (префектура)
сша
g7
джо байден
фумио кисида
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал инициативу премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести следующий саммит лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме.Ранее в ходе совместной пресс-конференции лидеров США и Японии Кисида объявил, что на фоне того, как "мир столкнулся с небывалыми вызовами – агрессия против Украины, риск применения оружия массового поражения", он "как премьер-министр Японии – единственной страны, пострадавшей от ядерного оружия", считает, "что нет более подходящего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать обязательства перед миром".Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/bayden-1790077383.html
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в мире, япония, хиросима (префектура), сша, g7, джо байден, фумио кисида
11:51 23.05.2022
 
Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме

Президент США Байден поддержал идею премьера Японии Кисиды провести саммит G7 в Хиросиме

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал инициативу премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести следующий саммит лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме.
"Я с нетерпением жду продолжения нашего диалога в ходе предстоящей встречи G7 в Германии и возвращения в Японию в 2023 году. Я приветствую объявление премьер-министра (Фумио Кисиды) о проведении саммита G7 в его родном городе Хиросиме", - отметил он.
Ранее в ходе совместной пресс-конференции лидеров США и Японии Кисида объявил, что на фоне того, как "мир столкнулся с небывалыми вызовами – агрессия против Украины, риск применения оружия массового поражения", он "как премьер-министр Японии – единственной страны, пострадавшей от ядерного оружия", считает, "что нет более подходящего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать обязательства перед миром".
Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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В миреЯпонияХиросима (префектура)СШАG7Джо БайденФумио Кисида
 
 
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