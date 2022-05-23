https://ria.ru/20220523/khirosima-1790117905.html
Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме
Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 23.05.2022
Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме
Президент США Джо Байден поддержал инициативу премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести следующий саммит лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:51
2022-05-23T11:51
2022-05-23T11:51
в мире
япония
хиросима (префектура)
сша
g7
джо байден
фумио кисида
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал инициативу премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести следующий саммит лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме.Ранее в ходе совместной пресс-конференции лидеров США и Японии Кисида объявил, что на фоне того, как "мир столкнулся с небывалыми вызовами – агрессия против Украины, риск применения оружия массового поражения", он "как премьер-министр Японии – единственной страны, пострадавшей от ядерного оружия", считает, "что нет более подходящего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать обязательства перед миром".Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/bayden-1790077383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хиросима (префектура), сша, g7, джо байден, фумио кисида
Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме
Президент США Байден поддержал идею премьера Японии Кисиды провести саммит G7 в Хиросиме