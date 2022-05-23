https://ria.ru/20220523/khirosima-1790117905.html

Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме

Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 23.05.2022

Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме

Президент США Джо Байден поддержал инициативу премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести следующий саммит лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:51

2022-05-23T11:51

2022-05-23T11:51

в мире

япония

хиросима (префектура)

сша

g7

джо байден

фумио кисида

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал инициативу премьер-министра Японии Фумио Кисиды провести следующий саммит лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме.Ранее в ходе совместной пресс-конференции лидеров США и Японии Кисида объявил, что на фоне того, как "мир столкнулся с небывалыми вызовами – агрессия против Украины, риск применения оружия массового поражения", он "как премьер-министр Японии – единственной страны, пострадавшей от ядерного оружия", считает, "что нет более подходящего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать обязательства перед миром".Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/bayden-1790077383.html

япония

хиросима (префектура)

сша

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Владимир Лаврентьев

в мире, япония, хиросима (префектура), сша, g7, джо байден, фумио кисида