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Во Франции готовят меры поддержки населения из-за роста цен - РИА Новости, 23.05.2022
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Во Франции готовят меры поддержки населения из-за роста цен
Во Франции готовят меры поддержки населения из-за роста цен - РИА Новости, 23.05.2022
Во Франции готовят меры поддержки населения из-за роста цен
Правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин, сообщила в понедельник официальный... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:05
2022-05-23T15:06
в мире
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин, сообщила в понедельник официальный представитель кабмина Оливия Грегуар. Представитель кабмина сообщила, что правительство Франции готовит законопроект о защите покупательной способности населения, который будет представлен в ближайшие недели."В тексте нового законопроекта речь идет о конкретной помощи французам в снижении их растущих расходов, в особенности на энергию - газ и электричество, а также продовольствие и бензин... Правительство не может поднять всем зарплаты, нажав на некую кнопку. Однако правительство может увеличить социальные выплаты", - сообщила Грегуар на правительственном брифинге.Еще в конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом.По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
https://ria.ru/20220523/krizis-1790125331.html
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в мире, эммануэль макрон, франция
15:05 23.05.2022 (обновлено: 15:06 23.05.2022)
 
Во Франции готовят меры поддержки населения из-за роста цен

Кабмин Франции готовит меры поддержки населения из-за роста цен на газ, бензин и продукты

CC BY 2.0 / JohnPickenPhoto / French cheesesСыр на прилавке магазина во Франции
Сыр на прилавке магазина во Франции - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY 2.0 / JohnPickenPhoto / French cheeses
Сыр на прилавке магазина во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин, сообщила в понедельник официальный представитель кабмина Оливия Грегуар.
Представитель кабмина сообщила, что правительство Франции готовит законопроект о защите покупательной способности населения, который будет представлен в ближайшие недели.
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"В тексте нового законопроекта речь идет о конкретной помощи французам в снижении их растущих расходов, в особенности на энергию - газ и электричество, а также продовольствие и бензин... Правительство не может поднять всем зарплаты, нажав на некую кнопку. Однако правительство может увеличить социальные выплаты", - сообщила Грегуар на правительственном брифинге.
Еще в конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом.
По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
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