https://ria.ru/20220523/forum-1790244772.html

В Астрахани открылся форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития"

В Астрахани открылся форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития" - РИА Новости, 23.05.2022

В Астрахани открылся форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития"

Международный форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития", способствующий расширению партнерства с дружественными прикаспийскими государствами, открылся в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:52

2022-05-23T18:52

2022-05-23T18:52

астраханская область

экономика

астрахань

игорь бабушкин

россия

каспийское море

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Международный форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития", способствующий расширению партнерства с дружественными прикаспийскими государствами, открылся в Астрахани в понедельник, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области."В Астрахани официально открылся II Международный форум "Каспий- 2022: пути устойчивого развития". Главные вопросы мероприятия - развитие ключевых проектов по импортозамещению в судостроении, IT-технологиях и транспортной инфраструктуре, а также молодежная политика", - говорится в сообщении.В мероприятии принимают участие руководители Астраханской области, ректоры ведущих российских вузов и стран Прикаспия, ДНР и ЛНР, международные эксперты, представители бизнес-структур. Приглашенных экспертов - более 200 человек."Форум становится эффективной площадкой для принятия стратегических решений по развитию регионов Каспийского бассейна. Каспийское море значимо не только с точки зрения ресурсов, но и как зона устойчивого социально-экономического развития. Этому способствует Конвенция о правовом статусе Каспия, подписанная в Актау 12 августа 2018 года. Она открывает новые возможности для всестороннего взаимодействия и масштабного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Бабушкина.Он подчеркнул, что в современных реалиях принципиально расширение партнерства с дружественными прикаспийскими государствами. При этом особенно важны совместные решения по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг".За последние два года в Астраханской области прошли две международные конференции "Каспий в цифровую эпоху" и I Международный форум "Каспий-2021: пути устойчивого развития". Участниками мероприятий стали более 1 тысячи представителей России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, делегации из Мексики, Италии, Индии и Германии.

https://ria.ru/20220511/aviareys-1787916415.html

https://ria.ru/20220412/kanal-1783198430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астраханская область, экономика, астрахань, игорь бабушкин, россия, каспийское море