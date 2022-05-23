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В Астрахани открылся форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития" - РИА Новости, 23.05.2022
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В Астрахани открылся форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития"
В Астрахани открылся форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития" - РИА Новости, 23.05.2022
В Астрахани открылся форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития"
Международный форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития", способствующий расширению партнерства с дружественными прикаспийскими государствами, открылся в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:52
2022-05-23T18:52
астраханская область
экономика
астрахань
игорь бабушкин
россия
каспийское море
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Международный форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития", способствующий расширению партнерства с дружественными прикаспийскими государствами, открылся в Астрахани в понедельник, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области."В Астрахани официально открылся II Международный форум "Каспий- 2022: пути устойчивого развития". Главные вопросы мероприятия - развитие ключевых проектов по импортозамещению в судостроении, IT-технологиях и транспортной инфраструктуре, а также молодежная политика", - говорится в сообщении.В мероприятии принимают участие руководители Астраханской области, ректоры ведущих российских вузов и стран Прикаспия, ДНР и ЛНР, международные эксперты, представители бизнес-структур. Приглашенных экспертов - более 200 человек."Форум становится эффективной площадкой для принятия стратегических решений по развитию регионов Каспийского бассейна. Каспийское море значимо не только с точки зрения ресурсов, но и как зона устойчивого социально-экономического развития. Этому способствует Конвенция о правовом статусе Каспия, подписанная в Актау 12 августа 2018 года. Она открывает новые возможности для всестороннего взаимодействия и масштабного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Бабушкина.Он подчеркнул, что в современных реалиях принципиально расширение партнерства с дружественными прикаспийскими государствами. При этом особенно важны совместные решения по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг".За последние два года в Астраханской области прошли две международные конференции "Каспий в цифровую эпоху" и I Международный форум "Каспий-2021: пути устойчивого развития". Участниками мероприятий стали более 1 тысячи представителей России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, делегации из Мексики, Италии, Индии и Германии.
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астраханская область, экономика, астрахань, игорь бабушкин, россия, каспийское море
18:52 23.05.2022
 
В Астрахани открылся форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития"

В Астрахани открылся международный форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития"

© Depositphotos / MaykovNikitaАстраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Depositphotos / MaykovNikita
Астраханский кремль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Международный форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития", способствующий расширению партнерства с дружественными прикаспийскими государствами, открылся в Астрахани в понедельник, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.
Астрахани официально открылся II Международный форум "Каспий- 2022: пути устойчивого развития". Главные вопросы мероприятия - развитие ключевых проектов по импортозамещению в судостроении, IT-технологиях и транспортной инфраструктуре, а также молодежная политика", - говорится в сообщении.
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В мероприятии принимают участие руководители Астраханской области, ректоры ведущих российских вузов и стран Прикаспия, ДНР и ЛНР, международные эксперты, представители бизнес-структур. Приглашенных экспертов - более 200 человек.
"Форум становится эффективной площадкой для принятия стратегических решений по развитию регионов Каспийского бассейна. Каспийское море значимо не только с точки зрения ресурсов, но и как зона устойчивого социально-экономического развития. Этому способствует Конвенция о правовом статусе Каспия, подписанная в Актау 12 августа 2018 года. Она открывает новые возможности для всестороннего взаимодействия и масштабного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Бабушкина.
Он подчеркнул, что в современных реалиях принципиально расширение партнерства с дружественными прикаспийскими государствами. При этом особенно важны совместные решения по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг".
За последние два года в Астраханской области прошли две международные конференции "Каспий в цифровую эпоху" и I Международный форум "Каспий-2021: пути устойчивого развития". Участниками мероприятий стали более 1 тысячи представителей России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, делегации из Мексики, Италии, Индии и Германии.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 20:06
Глубину Волго-Каспийского канала доведут до нормативной в 2022 году
 
Астраханская областьЭкономикаАстраханьИгорь БабушкинРоссияКаспийское море
 
 
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