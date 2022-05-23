https://ria.ru/20220523/forum-1790132834.html

Масштабный форум "КультАрктика" состоится в Мурманской области

Масштабный форум "КультАрктика" состоится в Мурманской области - РИА Новости, 23.05.2022

Масштабный форум "КультАрктика" состоится в Мурманской области

Празднование 84-й годовщины со дня образования Мурманской области пройдет в формате форума "КультАрктика", всего запланировано порядка 200 мероприятий, сообщил... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:41

2022-05-23T12:41

2022-05-23T12:41

мурманская область

общество

пелагея

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 23 мая – РИА Новости. Празднование 84-й годовщины со дня образования Мурманской области пройдет в формате форума "КультАрктика", всего запланировано порядка 200 мероприятий, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании.Ко Дню Мурманской области правительство региона организовало ряд мероприятий - форум "КультАрктика" и праздничный концерт на площади Пять Углов. Глава региона отметил, что впервые день рождения области празднуется в таком масштабном формате."Самое главное событие (предстоящей недели) - празднование 84-летия со дня образования Мурманской области. В этом году мы приняли решение провести праздничные мероприятия в формате форума "КультАрктика". Впервые мы организуем такое масштабное событие, посвященное креативной индустрии и культуре", - сказал Чибис.По словам губернатора, всего запланировано около 200 мероприятий для жителей всех возрастов по всему региону. Ключевым деловым мероприятием в рамках форума "КультАрктика" станет пленарное заседание и работа пяти тематических секций: "Креативные индустрии Арктики", "Арктическое кино", "Территориальные кластеры Арктики", "Арктический туризм", "Диалог женщин о развитии Арктики".В рамках празднования ко дню области в субботу состоится концерт российской эстрадной певицы Пелагеи и выступления коллективов муниципалитетов на площади "Пять углов". Кроме того, для всех выпускников 9-х и 11-х классов правительством Мурманской области организован фестиваль молодежных субкультур и яркий open air 25 мая в Долине Уюта.

https://ria.ru/20220516/vyplata-1788741198.html

https://ria.ru/20220515/murmansk-1788629757.html

мурманская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, пелагея, мурманская область, андрей чибис