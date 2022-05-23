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Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 23.05.2022
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Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 23.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 11.00 обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:26
2022-05-23T11:31
в мире
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
11:26 23.05.2022 (обновлено: 11:31 23.05.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Гольмовский минами калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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