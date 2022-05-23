Народная милиция ЛНР уничтожила 12 военнослужащих ВСУ за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила 12 военнослужащих ВСУ за сутки, шестеро сложили оружие
Артиллеристы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила в понедельник, что в столкновениях с ее подразделениями за минувшие сутки украинские войска потеряли 12 человек, шесть военных сложили оружие.
В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска за сутки потеряли 14 человек.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 12 человек личного состава; два бронетранспортера; девять единиц автомобильной техники; шесть военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.