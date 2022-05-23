Рейтинг@Mail.ru
Народная милиция ЛНР уничтожила 12 военнослужащих ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/donbass-1790096602.html
Народная милиция ЛНР уничтожила 12 военнослужащих ВСУ за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила 12 военнослужащих ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.05.2022
Народная милиция ЛНР уничтожила 12 военнослужащих ВСУ за сутки
Народная милиция Луганской народной республики заявила в понедельник, что в столкновениях с ее подразделениями за минувшие сутки украинские войска потеряли 12... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:23
2022-05-23T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782283914_146:263:3320:2048_1920x0_80_0_0_dfbead6b8839d865efafe9ad645908e2.jpg
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила в понедельник, что в столкновениях с ее подразделениями за минувшие сутки украинские войска потеряли 12 человек, шесть военных сложили оружие.В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска за сутки потеряли 14 человек."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 12 человек личного состава; два бронетранспортера; девять единиц автомобильной техники; шесть военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/donbass-1790091153.html
https://ria.ru/20220522/donbass-1790055362.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782283914_609:108:3195:2048_1920x0_80_0_0_37e857ff4ac80d30b8e821b452222407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
10:23 23.05.2022
 
Народная милиция ЛНР уничтожила 12 военнослужащих ВСУ за сутки

Народная милиция ЛНР уничтожила 12 военнослужащих ВСУ за сутки, шестеро сложили оружие

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР
Артиллеристы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Артиллеристы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила в понедельник, что в столкновениях с ее подразделениями за минувшие сутки украинские войска потеряли 12 человек, шесть военных сложили оружие.
В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска за сутки потеряли 14 человек.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 10:03Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ЛНР возобновила огонь по националистам в Северодонецке
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 12 человек личного состава; два бронетранспортера; девять единиц автомобильной техники; шесть военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На въезде в город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:54Специальная военная операция на Украине
Бойцы Народной милиции ЛНР укрепляют позиции под Северодонецком в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала