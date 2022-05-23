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Народная милиция ЛНР возобновила огонь по националистам в Северодонецке - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/donbass-1790091153.html
Народная милиция ЛНР возобновила огонь по националистам в Северодонецке
Народная милиция ЛНР возобновила огонь по националистам в Северодонецке - РИА Новости, 23.05.2022
Народная милиция ЛНР возобновила огонь по националистам в Северодонецке
Артиллерия Народной милиции Луганской народной республики утром в понедельник возобновила плотный артиллерийский огонь по позициям украинских националистов в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:03
2022-05-23T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
северодонецк
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ПОСЁЛОК ДОНЕЦКИЙ (ЛНР), 23 мая - РИА Новости. Артиллерия Народной милиции Луганской народной республики утром в понедельник возобновила плотный артиллерийский огонь по позициям украинских националистов в Северодонецке, передаёт корреспондент РИА Новости.Огонь ведётся одновременно с трёх направлений - северного, южного и восточного. Корректировка огня ведётся с помощью беспилотников и дронов.Одновременно пехота Народной милиции ЛНР пытается войти в Северодонецк со стороны посёлков Воеводовка и Щедрищево, расположенных у северной окраины города. По некоторым данным, уличные бои идут уже в районе автовокзала Северодонецка, который также расположен на его северной окраине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
https://ria.ru/20220522/siloviki-1790051376.html
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северодонецк
россия
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в мире, владимир путин, северодонецк, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
10:03 23.05.2022
 
Народная милиция ЛНР возобновила огонь по националистам в Северодонецке

Народная милиция ЛНР возобновила артиллерийский огонь по националистам в Северодонецке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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ПОСЁЛОК ДОНЕЦКИЙ (ЛНР), 23 мая - РИА Новости. Артиллерия Народной милиции Луганской народной республики утром в понедельник возобновила плотный артиллерийский огонь по позициям украинских националистов в Северодонецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Огонь ведётся одновременно с трёх направлений - северного, южного и восточного. Корректировка огня ведётся с помощью беспилотников и дронов.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:00Специальная военная операция на Украине
Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР
Одновременно пехота Народной милиции ЛНР пытается войти в Северодонецк со стороны посёлков Воеводовка и Щедрищево, расположенных у северной окраины города. По некоторым данным, уличные бои идут уже в районе автовокзала Северодонецка, который также расположен на его северной окраине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
На въезде в город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:54Специальная военная операция на Украине
Бойцы Народной милиции ЛНР укрепляют позиции под Северодонецком в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСеверодонецкРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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