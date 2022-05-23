Названы три слабых места доллара, которые грозят его господству
Аналитик Васильев заявил о трех факторах, которые подрывают доминирование доллара в мире
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Первый фактор – попытка США шантажировать политических оппонентов угрозой отключить их от долларовой системы. Это значительно снизило доверие к американской валюте. Ускорили этот протест антироссийские санкции и "заморозка" резервов РФ, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он напомнил, что управляющие резервами, особенно в развивающихся странах, уже не готовы считать госбумаги США безрисковыми. Второй источник сокращения влияния доллара – переход в торговле сырьем и прочими товарами в нацвалютах вместо использования доллара по умолчанию. И, наконец, альтернативой доллару постепенно становятся цифровые валюты, которые создают мировые центробанки.
"Даже МВФ признает, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе", - считает Васильев.