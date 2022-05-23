https://ria.ru/20220523/dollar-1790064858.html

Названы три слабых места доллара, которые грозят его господству

Названы три слабых места доллара, которые грозят его господству - РИА Новости, 23.05.2022

Названы три слабых места доллара, которые грозят его господству

Первый фактор – попытка США шантажировать политических оппонентов угрозой отключить их от долларовой системы. Это значительно снизило доверие к американской... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T02:27

2022-05-23T02:27

2022-05-23T02:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

доллар

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Первый фактор – попытка США шантажировать политических оппонентов угрозой отключить их от долларовой системы. Это значительно снизило доверие к американской валюте. Ускорили этот протест антироссийские санкции и "заморозка" резервов РФ, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Он напомнил, что управляющие резервами, особенно в развивающихся странах, уже не готовы считать госбумаги США безрисковыми. Второй источник сокращения влияния доллара – переход в торговле сырьем и прочими товарами в нацвалютах вместо использования доллара по умолчанию. И, наконец, альтернативой доллару постепенно становятся цифровые валюты, которые создают мировые центробанки.

сша

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, доллар