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Названы три слабых места доллара, которые грозят его господству - РИА Новости, 23.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220523/dollar-1790064858.html
Названы три слабых места доллара, которые грозят его господству
Названы три слабых места доллара, которые грозят его господству - РИА Новости, 23.05.2022
Названы три слабых места доллара, которые грозят его господству
Первый фактор – попытка США шантажировать политических оппонентов угрозой отключить их от долларовой системы. Это значительно снизило доверие к американской... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T02:27
2022-05-23T02:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
доллар
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Первый фактор – попытка США шантажировать политических оппонентов угрозой отключить их от долларовой системы. Это значительно снизило доверие к американской валюте. Ускорили этот протест антироссийские санкции и "заморозка" резервов РФ, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Он напомнил, что управляющие резервами, особенно в развивающихся странах, уже не готовы считать госбумаги США безрисковыми. Второй источник сокращения влияния доллара – переход в торговле сырьем и прочими товарами в нацвалютах вместо использования доллара по умолчанию. И, наконец, альтернативой доллару постепенно становятся цифровые валюты, которые создают мировые центробанки.
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экономика, сша, доллар
02:27 23.05.2022
 
Названы три слабых места доллара, которые грозят его господству

Аналитик Васильев заявил о трех факторах, которые подрывают доминирование доллара в мире

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Первый фактор – попытка США шантажировать политических оппонентов угрозой отключить их от долларовой системы. Это значительно снизило доверие к американской валюте. Ускорили этот протест антироссийские санкции и "заморозка" резервов РФ, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он напомнил, что управляющие резервами, особенно в развивающихся странах, уже не готовы считать госбумаги США безрисковыми. Второй источник сокращения влияния доллара – переход в торговле сырьем и прочими товарами в нацвалютах вместо использования доллара по умолчанию. И, наконец, альтернативой доллару постепенно становятся цифровые валюты, которые создают мировые центробанки.

"Даже МВФ признает, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе", - считает Васильев.

 
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