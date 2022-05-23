https://ria.ru/20220523/dnr-1790099745.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов - РИА Новости, 23.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки уничтожила 35 украинских националистов, восемь украинских военных добровольно сложили... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:36

2022-05-23T10:36

2022-05-23T10:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки уничтожила 35 украинских националистов, восемь украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.В воскресенье Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки были уничтожены 22 украинских националиста."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 35 украинских националистов, две БМП, два БТР и один бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан". Захвачены две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", одна командно-штабная бронированная машина. Восемь военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр