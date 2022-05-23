01:55 23.05.2022 (обновлено: 02:01 23.05.2022)
Пашинян и Алиев обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы
Пашинян, Алиев и Мишель договорились о начале работы комиссии по делимитации границы
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияТрехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.
"В результате обсуждений достигнута договоренность по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности (армяно-азербайджанской - ред.) границы", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.