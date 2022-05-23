https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790183217.html

В Польше испугались голода и появления бездомных из-за украинских беженцев

В Польше испугались голода и появления бездомных из-за украинских беженцев - РИА Новости, 23.05.2022

В Польше испугались голода и появления бездомных из-за украинских беженцев

Польша, принявшая рекордное число беженцев с Украины, не имеет правительственных программ для их поддержки и расселения, пишет Onet.pl. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:14

2022-05-23T15:14

2022-05-23T16:47

в мире

польша

украина

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807315_0:120:3078:1852_1920x0_80_0_0_e63fe42dc74628f4d020c88e6fee9af6.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша, принявшая рекордное число беженцев с Украины, не имеет правительственных программ для их поддержки и расселения, пишет Onet.pl.Члены польского фонда "Открытый диалог", созданного для помощи украинцам, всерьез опасаются начала гуманитарного кризиса, поскольку государство не занимается переселением, а сам фонд существует исключительно на пожертвования.По словам его коллеги Кайетана Врублевского, к ним уже приходят жители Польши, приютившие беженцев с Украины и желающие вернуться к "нормальной жизни". "Их нельзя винить. Я боюсь появления бездомности и голода", — добавил он.Члены фонда также отметили отсутствие бесплатных тестов на COVID-19, результатов которых требует при въезде большая часть стран. Кроме того, существующие системы размещения не работают так, как предполагали изначально: многие приезжие задерживаются во временных лагерях не на несколько дней, а остаются на недели. Значительная часть переселенцев и вовсе не желает покидать крупные города."Теперь целью должно быть не оборудование больших помещений для ночлега, а размещение беженцев в местах, где они могли бы начать нормальную жизнь. Только этим никто не занимается", — подытожил Врублевский.Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786188342.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, беженцы