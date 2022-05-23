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В Польше испугались голода и появления бездомных из-за украинских беженцев - РИА Новости, 23.05.2022
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В Польше испугались голода и появления бездомных из-за украинских беженцев
В Польше испугались голода и появления бездомных из-за украинских беженцев - РИА Новости, 23.05.2022
В Польше испугались голода и появления бездомных из-за украинских беженцев
Польша, принявшая рекордное число беженцев с Украины, не имеет правительственных программ для их поддержки и расселения, пишет Onet.pl. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:14
2022-05-23T16:47
в мире
польша
украина
беженцы
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша, принявшая рекордное число беженцев с Украины, не имеет правительственных программ для их поддержки и расселения, пишет Onet.pl.Члены польского фонда "Открытый диалог", созданного для помощи украинцам, всерьез опасаются начала гуманитарного кризиса, поскольку государство не занимается переселением, а сам фонд существует исключительно на пожертвования.По словам его коллеги Кайетана Врублевского, к ним уже приходят жители Польши, приютившие беженцев с Украины и желающие вернуться к "нормальной жизни". "Их нельзя винить. Я боюсь появления бездомности и голода", — добавил он.Члены фонда также отметили отсутствие бесплатных тестов на COVID-19, результатов которых требует при въезде большая часть стран. Кроме того, существующие системы размещения не работают так, как предполагали изначально: многие приезжие задерживаются во временных лагерях не на несколько дней, а остаются на недели. Значительная часть переселенцев и вовсе не желает покидать крупные города."Теперь целью должно быть не оборудование больших помещений для ночлега, а размещение беженцев в местах, где они могли бы начать нормальную жизнь. Только этим никто не занимается", — подытожил Врублевский.Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.
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в мире, польша, украина, беженцы
15:14 23.05.2022 (обновлено: 16:47 23.05.2022)
 
В Польше испугались голода и появления бездомных из-за украинских беженцев

Onet.pl: в Польше пожаловались на риск гуманитарного кризиса из-за беженцев с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Польши с плакатами для граждан Украины
Жители Польши с плакатами для граждан Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Польши с плакатами для граждан Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша, принявшая рекордное число беженцев с Украины, не имеет правительственных программ для их поддержки и расселения, пишет Onet.pl.
Члены польского фонда "Открытый диалог", созданного для помощи украинцам, всерьез опасаются начала гуманитарного кризиса, поскольку государство не занимается переселением, а сам фонд существует исключительно на пожертвования.

"Мы предвидели, что единодушная помощь поляков — хотя и фантастическая — имеет пределы и не заменит скоординированную политику на государственном и местном уровнях" , — сказал член организации Бартон Крамек.

По словам его коллеги Кайетана Врублевского, к ним уже приходят жители Польши, приютившие беженцев с Украины и желающие вернуться к "нормальной жизни". "Их нельзя винить. Я боюсь появления бездомности и голода", — добавил он.
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Члены фонда также отметили отсутствие бесплатных тестов на COVID-19, результатов которых требует при въезде большая часть стран. Кроме того, существующие системы размещения не работают так, как предполагали изначально: многие приезжие задерживаются во временных лагерях не на несколько дней, а остаются на недели. Значительная часть переселенцев и вовсе не желает покидать крупные города.
"Теперь целью должно быть не оборудование больших помещений для ночлега, а размещение беженцев в местах, где они могли бы начать нормальную жизнь. Только этим никто не занимается", — подытожил Врублевский.
Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.
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