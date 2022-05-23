Рейтинг@Mail.ru
На Украине начались проверки АЗС из-за необоснованного повышения цен - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/azs-1790189553.html
На Украине начались проверки АЗС из-за необоснованного повышения цен
На Украине начались проверки АЗС из-за необоснованного повышения цен - РИА Новости, 23.05.2022
На Украине начались проверки АЗС из-за необоснованного повышения цен
Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о проведении проверок на АЗС на предмет обоснованности цен на... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:30
2022-05-23T15:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_465adb1023d7a972b446fcbc14946f2b.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о проведении проверок на АЗС на предмет обоснованности цен на топливо.Ранее министр экономики страны Юлия Свириденко заявила, что правительство приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж, а также будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены. По ее словам, ожидается, что цены на дизтопливо не превысят 58 гривен (1,96 доллара), на бензин – 52 гривны (1,76 доллара)."По поручению премьер-министра Украины главными управлениями госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, национальной полицией и налоговой начаты проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива", - говорится в сообщении на сайте госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.По информации ведомства, из всех областей Украины в последние дни поступают сообщения "о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета"."Так, например, в Черновицкой области начаты проверки пяти АЗС ООО "ПП-ОЙЛ" , где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен (2,38 доллара) за литр. По итогам проверки по состоянию на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется. Госпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым", - отметили в службе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html
https://ria.ru/20220522/benzin-1790017015.html
https://ria.ru/20220523/frantsiya-1790179655.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649966_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_058d630dbb8a74d6c23caebe35926f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, россия, донбасс
15:30 23.05.2022
 
На Украине начались проверки АЗС из-за необоснованного повышения цен

На Украине начались проверки АЗС из-за необоснованного повышения цен на топливо

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в пробке на АЗС в Киеве
Автомобили стоят в пробке на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили стоят в пробке на АЗС в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о проведении проверок на АЗС на предмет обоснованности цен на топливо.
Ранее министр экономики страны Юлия Свириденко заявила, что правительство приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж, а также будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены. По ее словам, ожидается, что цены на дизтопливо не превысят 58 гривен (1,96 доллара), на бензин – 52 гривны (1,76 доллара).
Конная повозка на одной из центральных улиц Берлина - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 22:21
В Германии женщина пересела на лошадь из-за высоких цен на бензин
"По поручению премьер-министра Украины главными управлениями госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, национальной полицией и налоговой начаты проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива", - говорится в сообщении на сайте госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По информации ведомства, из всех областей Украины в последние дни поступают сообщения "о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета".
"Так, например, в Черновицкой области начаты проверки пяти АЗС ООО "ПП-ОЙЛ" , где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен (2,38 доллара) за литр. По итогам проверки по состоянию на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется. Госпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым", - отметили в службе.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 15:34
Украинский эксперт предсказал подорожание бензина на 90 процентов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сыр на прилавке магазина во Франции - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:05
Во Франции готовят меры поддержки населения из-за роста цен
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала