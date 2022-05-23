https://ria.ru/20220523/azs-1790189553.html

На Украине начались проверки АЗС из-за необоснованного повышения цен

На Украине начались проверки АЗС из-за необоснованного повышения цен - РИА Новости, 23.05.2022

На Украине начались проверки АЗС из-за необоснованного повышения цен

Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о проведении проверок на АЗС на предмет обоснованности цен на... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:30

2022-05-23T15:30

2022-05-23T15:30

специальная военная операция на украине

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о проведении проверок на АЗС на предмет обоснованности цен на топливо.Ранее министр экономики страны Юлия Свириденко заявила, что правительство приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж, а также будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены. По ее словам, ожидается, что цены на дизтопливо не превысят 58 гривен (1,96 доллара), на бензин – 52 гривны (1,76 доллара)."По поручению премьер-министра Украины главными управлениями госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, национальной полицией и налоговой начаты проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива", - говорится в сообщении на сайте госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.По информации ведомства, из всех областей Украины в последние дни поступают сообщения "о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета"."Так, например, в Черновицкой области начаты проверки пяти АЗС ООО "ПП-ОЙЛ" , где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен (2,38 доллара) за литр. По итогам проверки по состоянию на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется. Госпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым", - отметили в службе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html

https://ria.ru/20220522/benzin-1790017015.html

https://ria.ru/20220523/frantsiya-1790179655.html

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владимир путин, украина, россия, донбасс