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Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали" - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/azovstal-1790075546.html
Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"
Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали" - РИА Новости, 23.05.2022
Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"
Российские саперы за двое суток уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории мариупольского комбината "Азовсталь", говорится в видео,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:35
2022-05-23T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
азовсталь
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские саперы за двое суток уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории мариупольского комбината "Азовсталь", говорится в видео, опубликованном Минобороны."Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются", — заявил военнослужащий инженерно-саперного полка.В Минобороны уточнили, что противник закладывал взрывные устройства по всему периметру предприятия и в строениях на его территории. Саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки, а также неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность.Работы на наиболее опасных участках ведут специализированные бронированные машины.Минобороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России открыты уголовные дела.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220518/azovstal-1789215604.html
мариуполь
азовсталь
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в мире, мариуполь, азовсталь, россия, донецкая народная республика
08:35 23.05.2022 (обновлено: 10:24 23.05.2022)
 
Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"

Российские саперы за двое суток уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий инженерного подразделения Вооруженных сил России проводит разминирование территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий инженерного подразделения Вооруженных сил России проводит разминирование территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащий инженерного подразделения Вооруженных сил России проводит разминирование территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские саперы за двое суток уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории мариупольского комбината "Азовсталь", говорится в видео, опубликованном Минобороны.
"Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются", — заявил военнослужащий инженерно-саперного полка.
В Минобороны уточнили, что противник закладывал взрывные устройства по всему периметру предприятия и в строениях на его территории. Саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки, а также неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность.
Работы на наиболее опасных участках ведут специализированные бронированные машины.
Минобороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России открыты уголовные дела.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 13:14Специальная военная операция на Украине
На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольАзовстальРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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