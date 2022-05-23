https://ria.ru/20220523/azovstal-1790075546.html
Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"
Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали" - РИА Новости, 23.05.2022
Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"
Российские саперы за двое суток уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории мариупольского комбината "Азовсталь", говорится в видео,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:35
2022-05-23T08:35
2022-05-23T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
азовсталь
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские саперы за двое суток уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории мариупольского комбината "Азовсталь", говорится в видео, опубликованном Минобороны."Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются", — заявил военнослужащий инженерно-саперного полка.В Минобороны уточнили, что противник закладывал взрывные устройства по всему периметру предприятия и в строениях на его территории. Саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки, а также неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность.Работы на наиболее опасных участках ведут специализированные бронированные машины.Минобороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России открыты уголовные дела.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220518/azovstal-1789215604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, азовсталь, россия, донецкая народная республика
08:35 23.05.2022 (обновлено: 10:24 23.05.2022)
Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"
Российские саперы за двое суток уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские саперы за двое суток уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории мариупольского комбината "Азовсталь", говорится в видео, опубликованном Минобороны.
"Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются", — заявил военнослужащий инженерно-саперного полка.
В Минобороны уточнили, что противник закладывал взрывные устройства по всему периметру предприятия и в строениях на его территории. Саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки, а также неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность.
Работы на наиболее опасных участках ведут специализированные бронированные машины.
Минобороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России
открыты уголовные дела.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".