https://ria.ru/20220523/azovstal-1790075546.html

Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"

Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали" - РИА Новости, 23.05.2022

Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"

Российские саперы за двое суток уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории мариупольского комбината "Азовсталь", говорится в видео,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:35

2022-05-23T08:35

2022-05-23T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

азовсталь

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские саперы за двое суток уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории мариупольского комбината "Азовсталь", говорится в видео, опубликованном Минобороны."Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются", — заявил военнослужащий инженерно-саперного полка.В Минобороны уточнили, что противник закладывал взрывные устройства по всему периметру предприятия и в строениях на его территории. Саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки, а также неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность.Работы на наиболее опасных участках ведут специализированные бронированные машины.Минобороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России открыты уголовные дела.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220518/azovstal-1789215604.html

мариуполь

азовсталь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, азовсталь, россия, донецкая народная республика