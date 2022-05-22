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На северо-востоке Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 22.05.2022
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На северо-востоке Японии произошло землетрясение
На северо-востоке Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 22.05.2022
На северо-востоке Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в районе префектуры Ибараки на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T06:49
2022-05-22T06:49
в мире
ибараки
фукусима (префектура)
токио
япония
землетрясение
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ТОКИО, 22 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в районе префектуры Ибараки на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 12.24 по местному времени (06.24 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой.Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектуре Фукусима, Ибараки.Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789974515.html
ибараки
фукусима (префектура)
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в мире, ибараки, фукусима (префектура), токио, япония, землетрясение
06:49 22.05.2022
 
На северо-востоке Японии произошло землетрясение

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла, угрозы цунами нет

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в районе префектуры Ибараки на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 12.24 по местному времени (06.24 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой.
Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектуре Фукусима, Ибараки.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
01:32
У побережья Филиппин произошло землетрясение
 
В миреИбаракиФукусима (префектура)ТокиоЯпонияЗемлетрясение
 
 
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