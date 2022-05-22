https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789979334.html

На северо-востоке Японии произошло землетрясение

На северо-востоке Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 22.05.2022

На северо-востоке Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в районе префектуры Ибараки на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T06:49

2022-05-22T06:49

2022-05-22T06:49

в мире

ибараки

фукусима (префектура)

токио

япония

землетрясение

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ТОКИО, 22 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в районе префектуры Ибараки на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 12.24 по местному времени (06.24 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой.Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектуре Фукусима, Ибараки.Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789974515.html

ибараки

фукусима (префектура)

токио

япония

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в мире, ибараки, фукусима (префектура), токио, япония, землетрясение