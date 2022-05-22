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В Якутии спасли дрейфовавших на льдине подростков - РИА Новости, 22.05.2022
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В Якутии спасли дрейфовавших на льдине подростков
В Якутии спасли дрейфовавших на льдине подростков - РИА Новости, 22.05.2022
В Якутии спасли дрейфовавших на льдине подростков
Четверых подростков, дрейфующих на льдине, спасли в якутском Томмоте, мэр города в гидрокостюме помог детям выбраться на берег невредимыми, сообщили РИА Новости РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T10:40
2022-05-22T11:22
хорошие новости
происшествия
томмот
алдан
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Четверых подростков, дрейфующих на льдине, спасли в якутском Томмоте, мэр города в гидрокостюме помог детям выбраться на берег невредимыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону.Как отметили в ведомстве, сообщение об экстренном случае поступило из города Томмота в воскресенье ранним утром."Четверо подростков на льдине плыли по реке Алдан в сторону поселка Алексеевск", - рассказали в пресс-службе.По информации ГУМЧС, подростки 2005, 2006, 2007, 2008 годов рождения решили сделать селфи на фоне восхода, взобрались на льдину у берега, но ее внезапно стало уносить течением. Поняв, что самостоятельно выбраться не смогут, они позвонили в службу спасения.Непосредственное участие в спасении детей принял глава города Томмот Александр Самарский, который, надев гидрокостюм, заплывал к ним в ледяной воде. Жителю города Олегу Калайда на аэролодке удалось добраться до дрейфующих подростков. "Подтянуть детей посредством веревок к берегу не удалось, затем при помощи местного жителя на аэроботе и главы города Томмот, дети были доставлены на берег", - добавили в ведомстве.По словам медиков, состояние детей - удовлетворительное.
https://ria.ru/20220507/spasateli-1787345632.html
https://ria.ru/20220306/rybak-1776935110.html
томмот
алдан
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происшествия, томмот, алдан, республика саха (якутия)
10:40 22.05.2022 (обновлено: 11:22 22.05.2022)
 
В Якутии спасли дрейфовавших на льдине подростков

В городе Томмот в Якутии спасли дрейфовавших на льдине подростков

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиСотрудники и спецтехника поисково-спасательного отряда МЧС России
Сотрудники и спецтехника поисково-спасательного отряда МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Сотрудники и спецтехника поисково-спасательного отряда МЧС России. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Четверых подростков, дрейфующих на льдине, спасли в якутском Томмоте, мэр города в гидрокостюме помог детям выбраться на берег невредимыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
Как отметили в ведомстве, сообщение об экстренном случае поступило из города Томмота в воскресенье ранним утром.
"Четверо подростков на льдине плыли по реке Алдан в сторону поселка Алексеевск", - рассказали в пресс-службе.
По информации ГУМЧС, подростки 2005, 2006, 2007, 2008 годов рождения решили сделать селфи на фоне восхода, взобрались на льдину у берега, но ее внезапно стало уносить течением. Поняв, что самостоятельно выбраться не смогут, они позвонили в службу спасения.
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Непосредственное участие в спасении детей принял глава города Томмот Александр Самарский, который, надев гидрокостюм, заплывал к ним в ледяной воде. Жителю города Олегу Калайда на аэролодке удалось добраться до дрейфующих подростков. "Подтянуть детей посредством веревок к берегу не удалось, затем при помощи местного жителя на аэроботе и главы города Томмот, дети были доставлены на берег", - добавили в ведомстве.
По словам медиков, состояние детей - удовлетворительное.
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