https://ria.ru/20220522/yakutiya-1789991522.html

В Якутии спасли дрейфовавших на льдине подростков

В Якутии спасли дрейфовавших на льдине подростков - РИА Новости, 22.05.2022

В Якутии спасли дрейфовавших на льдине подростков

Четверых подростков, дрейфующих на льдине, спасли в якутском Томмоте, мэр города в гидрокостюме помог детям выбраться на берег невредимыми, сообщили РИА Новости РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T10:40

2022-05-22T10:40

2022-05-22T11:22

хорошие новости

происшествия

томмот

алдан

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Четверых подростков, дрейфующих на льдине, спасли в якутском Томмоте, мэр города в гидрокостюме помог детям выбраться на берег невредимыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону.Как отметили в ведомстве, сообщение об экстренном случае поступило из города Томмота в воскресенье ранним утром."Четверо подростков на льдине плыли по реке Алдан в сторону поселка Алексеевск", - рассказали в пресс-службе.По информации ГУМЧС, подростки 2005, 2006, 2007, 2008 годов рождения решили сделать селфи на фоне восхода, взобрались на льдину у берега, но ее внезапно стало уносить течением. Поняв, что самостоятельно выбраться не смогут, они позвонили в службу спасения.Непосредственное участие в спасении детей принял глава города Томмот Александр Самарский, который, надев гидрокостюм, заплывал к ним в ледяной воде. Жителю города Олегу Калайда на аэролодке удалось добраться до дрейфующих подростков. "Подтянуть детей посредством веревок к берегу не удалось, затем при помощи местного жителя на аэроботе и главы города Томмот, дети были доставлены на берег", - добавили в ведомстве.По словам медиков, состояние детей - удовлетворительное.

https://ria.ru/20220507/spasateli-1787345632.html

https://ria.ru/20220306/rybak-1776935110.html

томмот

алдан

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, томмот, алдан, республика саха (якутия)