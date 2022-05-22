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Британцы могут столкнуться с "топливной нищетой", заявил глава E.ON - РИА Новости, 22.05.2022
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Британцы могут столкнуться с "топливной нищетой", заявил глава E.ON
Британцы могут столкнуться с "топливной нищетой", заявил глава E.ON - РИА Новости, 22.05.2022
Британцы могут столкнуться с "топливной нищетой", заявил глава E.ON
Около 40% британских семей будут жить в "топливной нищете", если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:17
2022-05-22T13:17
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ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Около 40% британских семей будут жить в "топливной нищете", если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса."Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться", - цитирует издание Льюиса.По мнению Льюиса, ценовой порог на энергию в Британии может достичь 3000 фунтов уже к осени этого года. Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.Ранее опрос, проведённый агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, ещё 27% - пропускают приём пищи.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.
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в мире, великобритания, англия, россия, санкции в отношении россии
13:17 22.05.2022
 
Британцы могут столкнуться с "топливной нищетой", заявил глава E.ON

Глава E.ON Льюис заявил, что британские семьи могут столкнуться с "топливной нищетой"

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Около 40% британских семей будут жить в "топливной нищете", если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса.
"Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться", - цитирует издание Льюиса.
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По мнению Льюиса, ценовой порог на энергию в Британии может достичь 3000 фунтов уже к осени этого года. Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.
Ранее опрос, проведённый агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, ещё 27% - пропускают приём пищи.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.
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