https://ria.ru/20220522/velikobritaniya-1790003980.html

Британцы могут столкнуться с "топливной нищетой", заявил глава E.ON

Британцы могут столкнуться с "топливной нищетой", заявил глава E.ON - РИА Новости, 22.05.2022

Британцы могут столкнуться с "топливной нищетой", заявил глава E.ON

Около 40% британских семей будут жить в "топливной нищете", если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T13:17

2022-05-22T13:17

2022-05-22T13:17

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ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Около 40% британских семей будут жить в "топливной нищете", если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса."Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться", - цитирует издание Льюиса.По мнению Льюиса, ценовой порог на энергию в Британии может достичь 3000 фунтов уже к осени этого года. Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.Ранее опрос, проведённый агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, ещё 27% - пропускают приём пищи.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.

https://ria.ru/20220516/toplivo-1788782274.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, англия, россия, санкции в отношении россии