https://ria.ru/20220522/turtsiya-1789993266.html

Визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию откладывается, сообщили СМИ

Визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию откладывается, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2022

Визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию откладывается, сообщили СМИ

Процесс по визиту делегаций Швеции и Финляндии в Турцию заторможен, страны ждут ответа из Анкары, пишет в воскресенье газета Milliyet. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:09

2022-05-22T11:09

2022-05-22T11:09

в мире

реджеп тайип эрдоган

магдалена андерссон

саули ниинисте

швеция

финляндия

турция

нато

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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Процесс по визиту делегаций Швеции и Финляндии в Турцию заторможен, страны ждут ответа из Анкары, пишет в воскресенье газета Milliyet.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."На переговоры с НАТО должны были прибыть делегации из Финляндии и Швеции. Швеция даже объявила, что министры иностранных дел обеих стран посетят Анкару. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Пусть они не утомляются!". После его заявления были нажаты на тормоза. Две страны предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение", - пишет издание.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/nato-1789990548.html

https://ria.ru/20220522/nato-1789987046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, реджеп тайип эрдоган, магдалена андерссон, саули ниинисте, швеция, финляндия, турция, нато