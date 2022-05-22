https://ria.ru/20220522/turtsiya-1789975521.html

В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России

В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России - РИА Новости, 22.05.2022

В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России

Турция разрушила трансатлантическое единство в попытке "наказать" Россию за начало спецоперации на Украине, написал в статье для журнала National Interest... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T03:09

2022-05-22T03:09

2022-05-22T03:09

специальная военная операция на украине

в мире

турция

украина

нато

аэс "аккую"

с-400 «триумф»

дэвид филлипс

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Турция разрушила трансатлантическое единство в попытке "наказать" Россию за начало спецоперации на Украине, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.По его мнению, Анкара стала "ненадежным и странным" союзником Вашингтона, поскольку отказалась присоединиться к многосторонним санкциям в отношении Москвы.Экс-советник Госдепа отметил, что Турция сосредоточена на сохранении экономических отношений с Россией. Важную роль для турецкой стороны играют поставки энергоресурсов, экспорт фруктов и овощей, туризм и строительство АЭС "Аккую", пояснил аналитик."Турция отказывается поступить как остальные члены НАТО и направить военную технику на Украину. Турция отклонила предложение Вашингтона о передаче Украине ЗРС С-400 "земля-воздух", поставленных Россией. Анкара также отказалась отправить другое вооружение советской эпохи, которое могло бы помочь Украине", — напомнил автор публикации.

https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789869637.html

турция

украина

россия

сша

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