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В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/turtsiya-1789975521.html
В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России
В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России - РИА Новости, 22.05.2022
В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России
Турция разрушила трансатлантическое единство в попытке "наказать" Россию за начало спецоперации на Украине, написал в статье для журнала National Interest... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T03:09
2022-05-22T03:09
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
нато
аэс "аккую"
с-400 «триумф»
дэвид филлипс
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Турция разрушила трансатлантическое единство в попытке "наказать" Россию за начало спецоперации на Украине, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.По его мнению, Анкара стала "ненадежным и странным" союзником Вашингтона, поскольку отказалась присоединиться к многосторонним санкциям в отношении Москвы.Экс-советник Госдепа отметил, что Турция сосредоточена на сохранении экономических отношений с Россией. Важную роль для турецкой стороны играют поставки энергоресурсов, экспорт фруктов и овощей, туризм и строительство АЭС "Аккую", пояснил аналитик."Турция отказывается поступить как остальные члены НАТО и направить военную технику на Украину. Турция отклонила предложение Вашингтона о передаче Украине ЗРС С-400 "земля-воздух", поставленных Россией. Анкара также отказалась отправить другое вооружение советской эпохи, которое могло бы помочь Украине", — напомнил автор публикации.
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в мире, турция, украина, нато, аэс "аккую", с-400 «триумф», дэвид филлипс, россия, сша, реджеп тайип эрдоган
03:09 22.05.2022
 
В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России

Экс-советник госдепа Филлипс: Турция разрушила западный консенсус по наказанию России

© AP Photo / Burhan OzbiliciЗдание посольства США в Анкаре
Здание посольства США в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Здание посольства США в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Турция разрушила трансатлантическое единство в попытке "наказать" Россию за начало спецоперации на Украине, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.
По его мнению, Анкара стала "ненадежным и странным" союзником Вашингтона, поскольку отказалась присоединиться к многосторонним санкциям в отношении Москвы.

"Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединенных Штатов. <...> Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды", — считает Филлипс.

Экс-советник Госдепа отметил, что Турция сосредоточена на сохранении экономических отношений с Россией. Важную роль для турецкой стороны играют поставки энергоресурсов, экспорт фруктов и овощей, туризм и строительство АЭС "Аккую", пояснил аналитик.
"Турция отказывается поступить как остальные члены НАТО и направить военную технику на Украину. Турция отклонила предложение Вашингтона о передаче Украине ЗРС С-400 "земля-воздух", поставленных Россией. Анкара также отказалась отправить другое вооружение советской эпохи, которое могло бы помочь Украине", — напомнил автор публикации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаНАТОАЭС "Аккую"С-400 «Триумф»Дэвид ФиллипсРоссияСШАРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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