В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России
Экс-советник госдепа Филлипс: Турция разрушила западный консенсус по наказанию России
© AP Photo / Burhan OzbiliciЗдание посольства США в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Здание посольства США в Анкаре. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Турция разрушила трансатлантическое единство в попытке "наказать" Россию за начало спецоперации на Украине, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.
По его мнению, Анкара стала "ненадежным и странным" союзником Вашингтона, поскольку отказалась присоединиться к многосторонним санкциям в отношении Москвы.
"Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединенных Штатов. <...> Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды", — считает Филлипс.
Экс-советник Госдепа отметил, что Турция сосредоточена на сохранении экономических отношений с Россией. Важную роль для турецкой стороны играют поставки энергоресурсов, экспорт фруктов и овощей, туризм и строительство АЭС "Аккую", пояснил аналитик.
"Турция отказывается поступить как остальные члены НАТО и направить военную технику на Украину. Турция отклонила предложение Вашингтона о передаче Украине ЗРС С-400 "земля-воздух", поставленных Россией. Анкара также отказалась отправить другое вооружение советской эпохи, которое могло бы помочь Украине", — напомнил автор публикации.
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