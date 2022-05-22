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В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией - РИА Новости, 22.05.2022
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В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией
В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией - РИА Новости, 22.05.2022
В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией
Риск международного конфликта с участием великих держав растет, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли, чьи слова... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T05:59
2022-05-22T10:16
марк милли
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украина
в мире
сша
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Риск международного конфликта с участием великих держав растет, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли, чьи слова приводит телеканал Fox News.Обращаясь к выпускниками военной академии Вест-Пойнт, он призвал их готовиться к такому развитию событий.Американский генерал во время своего выступления отнес к мировым державам Россию и Китай.Как ранее сообщили в Минобороны России, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Марка Милли с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Стороны обсудили несколько вопросов, включая ситуацию на Украине, и договорились держать открытыми линии связи.
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марк милли, валерий герасимов, россия, китай, украина, в мире, сша, пентагон
05:59 22.05.2022 (обновлено: 10:16 22.05.2022)
 
В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией

Глава КНШ ВС США Милли: риск международного конфликта с участием России и Китая возрос

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Риск международного конфликта с участием великих держав растет, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли, чьи слова приводит телеканал Fox News.
Обращаясь к выпускниками военной академии Вест-Пойнт, он призвал их готовиться к такому развитию событий.

"У мира, в который вы выпускаетесь, есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав. И эта вероятность растет, а не снижается", — отметил Милли.

Американский генерал во время своего выступления отнес к мировым державам Россию и Китай.

"Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьезно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке", — считает он.

Как ранее сообщили в Минобороны России, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Марка Милли с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Стороны обсудили несколько вопросов, включая ситуацию на Украине, и договорились держать открытыми линии связи.
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Марк МиллиВалерий ГерасимовРоссияКитайУкраинаВ миреСШАПентагон
 
 
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