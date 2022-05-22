05:59 22.05.2022 (обновлено: 10:16 22.05.2022)
В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией
Глава КНШ ВС США Милли: риск международного конфликта с участием России и Китая возрос
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Риск международного конфликта с участием великих держав растет, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли, чьи слова приводит телеканал Fox News.
Обращаясь к выпускниками военной академии Вест-Пойнт, он призвал их готовиться к такому развитию событий.
"У мира, в который вы выпускаетесь, есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав. И эта вероятность растет, а не снижается", — отметил Милли.
"Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьезно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке", — считает он.
Как ранее сообщили в Минобороны России, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Марка Милли с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Стороны обсудили несколько вопросов, включая ситуацию на Украине, и договорились держать открытыми линии связи.