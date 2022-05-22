https://ria.ru/20220522/stolknovenie-1789978413.html

В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией

В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией - РИА Новости, 22.05.2022

В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией

Риск международного конфликта с участием великих держав растет, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли, чьи слова... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T05:59

2022-05-22T05:59

2022-05-22T10:16

марк милли

валерий герасимов

россия

китай

украина

в мире

сша

пентагон

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Риск международного конфликта с участием великих держав растет, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли, чьи слова приводит телеканал Fox News.Обращаясь к выпускниками военной академии Вест-Пойнт, он призвал их готовиться к такому развитию событий.Американский генерал во время своего выступления отнес к мировым державам Россию и Китай.Как ранее сообщили в Минобороны России, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Марка Милли с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Стороны обсудили несколько вопросов, включая ситуацию на Украине, и договорились держать открытыми линии связи.

https://ria.ru/20220520/voyna-1789623835.html

россия

китай

украина

сша

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марк милли, валерий герасимов, россия, китай, украина, в мире, сша, пентагон