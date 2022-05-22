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День 88-й: сбиты 11 украинских БПЛА, уничтожены более 210 националистов

День 88-й: сбиты 11 украинских БПЛА, уничтожены более 210 националистов - РИА Новости, 22.05.2022

День 88-й: сбиты 11 украинских БПЛА, уничтожены более 210 националистов

На 88-й день спецоперации на Украине российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления и склад с боеприпасами украинских войск, уничтожены РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T20:05

2022-05-22T20:05

2022-05-22T20:05

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

украина

россия

мариуполь

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На 88-й день спецоперации на Украине российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления и склад с боеприпасами украинских войск, уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц техники, также российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников.Ход операцииРоссийская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления и склад с боеприпасами украинских войск, уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц техники, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Также российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. "Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", - добавил официальный представитель Минобороны.Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, уничтожены 41 пункт управления украинских войск, 76 артиллерийских и минометных подразделений, из них – 3 батареи РСЗО "Град" и украинская РЭБ "Буковель", сообщил генерал-майор.По данным Минобороны, высокоточными авиаракетами ВС РФ поразили 13 районов сосредоточения живой силы войск Украины и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики."Азовсталь"Саперы начали разминировать в Мариуполе территорию, прилегающую к металлургическому комбинату "Азовсталь", сообщил РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным "Крот"."Есть боеприпасы, которые оставляли вооруженные силы Украины, силы нацгвардии, в домах, подвалах, делали расходные склады боеприпасов, скрытые склады. Есть боеприпасы, которые устанавливались нашими подразделениями, в частности, инженерные для обеспечения линии фронта", - сказал собеседник агентства.По его словам, также вокруг "Азовстали" проводилось массовое минирование, чтобы замкнуть кольцо и не позволить боевикам вырваться из окружения.Кроме того, по словам собеседника агентства, "во время выхода из прилегающих к заводу районов, жилых массивов, бойцы нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка "Азов", выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться нашим вооруженным силам".МариупольГлава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц."На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию… На данный момент работает четыре больницы… Нам осталось запустить еще одну", - сказал Иващенко журналистам.По его словам, в городе начали работать общественный транспорт и автозаправочные станции."Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день вышли 12 автобусов на линии, еще мы можем вывести минимум восемь, которые проходят техническое обслуживание и текущий ремонт. Реально мы выведем 20-22 автобуса, они работают с перегрузкой", - рассказал Иващенко.Кроме того, он отметил, что в настоящее время работает три заправочные станции. Топливо отпускается без ограничений. "У нас работают три заправки - одна перед въездом город, одна на Краснофлотском, одна на Седьмом проезде. Я думаю, бизнес поворачивается, и еще несколько заправок откроют", - сказал Иващенко.

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Наталья Макарова

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Удары ВС РФ по позициям украинских войск у линии фронта в ЛНР Артиллеристы ВС РФ работают по украинским позициям в ЛНР, используя самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметра. Видео: РИА Новости 2022-05-22T20:05 true PT0M17S

Тоннель "Азовстали", откуда выходили украинские боевики РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", откуда выходили сдаваться украинские боевики. Это первые кадры входа после завершения их сдачи в плен. 2022-05-22T20:05 true PT0M58S

"Украинские боевики при отступлении уничтожали жилые дома вместе с жильцами" – заявил военный ДНР Саперы начали разминировать в Мариуполе прилегающую к "Азовстали" территорию, сообщил РИА Новости замкомандира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот. Украинские боевики-националисты при отступлении к "Азовстали" уничтожали жилые дома вместе с жильцами, сообщил РИА Новости замкомандира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот 2022-05-22T20:05 true PT2M56S

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Наталья Макарова

игорь конашенков, украина, россия, мариуполь, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины