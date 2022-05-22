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Российские военные сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1789995884.html
Российские военные сбили 11 украинских беспилотников
Российские военные сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2022
Российские военные сбили 11 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:35
2022-05-22T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
херсонская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье."Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/natsionalisty-1789995684.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, херсонская область
11:35 22.05.2022 (обновлено: 11:42 22.05.2022)
 
Российские военные сбили 11 украинских беспилотников

Минобороны: российские военные сбили 11 украинских беспилотников

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
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"Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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