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В Харьковской области перехватили два украинских снаряда "Смерч" - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/snaryad-1789995770.html
В Харьковской области перехватили два украинских снаряда "Смерч"
В Харьковской области перехватили два украинских снаряда "Смерч" - РИА Новости, 22.05.2022
В Харьковской области перехватили два украинских снаряда "Смерч"
Российские средства ПВО за сутки перехватили два украинских снаряда системы "Смерч", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:35
2022-05-22T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки перехватили два украинских снаряда системы "Смерч", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, херсонская область , россия, украина
11:35 22.05.2022 (обновлено: 11:55 22.05.2022)
 
В Харьковской области перехватили два украинских снаряда "Смерч"

Минобороны: в Харьковской области перехватили два украинских снаряда системы "Смерч"

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки перехватили два украинских снаряда системы "Смерч", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", - сообщил он.
Посол США в России Майкл Макфол выступает в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы. - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
11:13В мире
Макфол рассказал, как США обманывали Украину
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияУкраина
 
 
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