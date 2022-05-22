https://ria.ru/20220522/snaryad-1789995770.html
В Харьковской области перехватили два украинских снаряда "Смерч"
В Харьковской области перехватили два украинских снаряда "Смерч" - РИА Новости, 22.05.2022
В Харьковской области перехватили два украинских снаряда "Смерч"
Российские средства ПВО за сутки перехватили два украинских снаряда системы "Смерч", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:35
2022-05-22T11:35
2022-05-22T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки перехватили два украинских снаряда системы "Смерч", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/obman-1789995969.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, херсонская область , россия, украина
11:35 22.05.2022 (обновлено: 11:55 22.05.2022)
В Харьковской области перехватили два украинских снаряда "Смерч"
Минобороны: в Харьковской области перехватили два украинских снаряда системы "Смерч"