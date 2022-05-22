https://ria.ru/20220522/ranenaya-1790041684.html

При обстреле Владимировки украинскими войсками ранена женщина

При обстреле Владимировки украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 22.05.2022

При обстреле Владимировки украинскими войсками ранена женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает Штаб... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T19:58

2022-05-22T19:58

2022-05-22T19:58

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Владимировку... В результате обстрела ВФУ по улице Проценко женщина получила ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале Штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 17.00 выпустили по Владимировке четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/dnr-1790039307.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины