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При обстреле Владимировки украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 22.05.2022
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При обстреле Владимировки украинскими войсками ранена женщина
При обстреле Владимировки украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 22.05.2022
При обстреле Владимировки украинскими войсками ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает Штаб... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T19:58
2022-05-22T19:58
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Владимировку... В результате обстрела ВФУ по улице Проценко женщина получила ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале Штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 17.00 выпустили по Владимировке четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
19:58 22.05.2022
 
При обстреле Владимировки украинскими войсками ранена женщина

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Владимировки украинскими войсками ранена женщина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома в Донбассе, поврежденного при обстреле
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома в Донбассе, поврежденного при обстреле - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома в Донбассе, поврежденного при обстреле. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Владимировку... В результате обстрела ВФУ по улице Проценко женщина получила ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале Штаба.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 17.00 выпустили по Владимировке четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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