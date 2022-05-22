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Мединский призвал Белоруссию продвигать правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 22.05.2022
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Мединский призвал Белоруссию продвигать правду о Второй мировой войне
Мединский призвал Белоруссию продвигать правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 22.05.2022
Мединский призвал Белоруссию продвигать правду о Второй мировой войне
Россия и Белоруссия должны говорить миру правду о Второй мировой войне, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T22:08
2022-05-22T22:08
белоруссия
владимир мединский
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия должны говорить миру правду о Второй мировой войне, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Нам нужно просто говорить правду о Великой Отечественной – ничего более. Память об этом и останавливает нас от большой войны. ... Мы хотим мира сейчас больше, чем кто бы то ни было", - сказал Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье. Он подчеркнул, что "уж точно больше, чем американцы, которые последний раз войну у себя видели во время войны Севера и Юга, полтораста лет назад"."И Россия, и Беларусь, и русский, и белорусский народы, которые, скажу откровенно, я считаю единым народом культурно, этнически и семейно… Кстати, как и украинский. Мы знаем о том, что такое большая война, не по рассказам, не по кино. Мы это видели сами. Нам ... ничего скрывать. Нам надо просто правду говорить", - продолжил помощник российского президента.Он добавил, что "правда заключается в том, что Советский Союз в годы Второй мировой войны взял на себя уничтожение примерно 2/3, от 64 до 68% по разным оценкам, военного, промышленного и человеческого потенциала объединенной нацистской Европы". "Остальную треть взяли на себя союзники наши вместе взятые. Если мы возьмем с вами потери мирных жителей ... У нас из 27 миллионов 18 миллионов – мирные жители, это минимальная цифра. Что это как не сознательный геноцид советского населения? В первую очередь Беларуси, северо-западных и западных областей России и Украины", - сказал Мединский.Он также прокомментировал борьбу на западе с проявлениями российской культуры. "Попытки "отменить" Россию экономически, политически, культурно – это часть комбинированной войны, которую ведет коллективный Запад. Точнее говоря, руководство Запада", - отметил он. Помощник президента РФ подчеркнул, что "это имеет мало отношения к простым людям, простые люди от этого только страдают экономически, от повышения цен и всех неудобств"."Это - часть комбинированной войны, которую ведет Запад против России как цивилизации. Можно ли "отменить" русскую культуру? ... Были ли прецеденты подобных усилий? Были. Целые пласты культуры пыталась отменить нацистская Германия вплоть до сожжения книг на центральных площадях. Чем закончилось это? Знаем, чем это закончилось. ... Возможно, при нашей жизни мы увидим, чем это на Западе закончится", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20220522/peregovory-1790044569.html
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белоруссия, владимир мединский, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
22:08 22.05.2022
 
Мединский призвал Белоруссию продвигать правду о Второй мировой войне

Мединский заявил, что России и Белоруссии нужно продвигать правду о Второй мировой войне

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия должны говорить миру правду о Второй мировой войне, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Нам нужно просто говорить правду о Великой Отечественной – ничего более. Память об этом и останавливает нас от большой войны. ... Мы хотим мира сейчас больше, чем кто бы то ни было", - сказал Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье. Он подчеркнул, что "уж точно больше, чем американцы, которые последний раз войну у себя видели во время войны Севера и Юга, полтораста лет назад".
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 20:31Специальная военная операция на Украине
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров
Россия, и Беларусь, и русский, и белорусский народы, которые, скажу откровенно, я считаю единым народом культурно, этнически и семейно… Кстати, как и украинский. Мы знаем о том, что такое большая война, не по рассказам, не по кино. Мы это видели сами. Нам ... ничего скрывать. Нам надо просто правду говорить", - продолжил помощник российского президента.
Он добавил, что "правда заключается в том, что Советский Союз в годы Второй мировой войны взял на себя уничтожение примерно 2/3, от 64 до 68% по разным оценкам, военного, промышленного и человеческого потенциала объединенной нацистской Европы". "Остальную треть взяли на себя союзники наши вместе взятые. Если мы возьмем с вами потери мирных жителей ... У нас из 27 миллионов 18 миллионов – мирные жители, это минимальная цифра. Что это как не сознательный геноцид советского населения? В первую очередь Беларуси, северо-западных и западных областей России и Украины", - сказал Мединский.
Он также прокомментировал борьбу на западе с проявлениями российской культуры. "Попытки "отменить" Россию экономически, политически, культурно – это часть комбинированной войны, которую ведет коллективный Запад. Точнее говоря, руководство Запада", - отметил он. Помощник президента РФ подчеркнул, что "это имеет мало отношения к простым людям, простые люди от этого только страдают экономически, от повышения цен и всех неудобств".
"Это - часть комбинированной войны, которую ведет Запад против России как цивилизации. Можно ли "отменить" русскую культуру? ... Были ли прецеденты подобных усилий? Были. Целые пласты культуры пыталась отменить нацистская Германия вплоть до сожжения книг на центральных площадях. Чем закончилось это? Знаем, чем это закончилось. ... Возможно, при нашей жизни мы увидим, чем это на Западе закончится", - добавил Мединский.
Донецк - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:31Специальная военная операция на Украине
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БелоруссияВладимир МединскийВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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