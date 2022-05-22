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"До свадьбы заживет" и другие поговорки, которые мы понимаем неправильно
"До свадьбы заживет" и другие поговорки, которые мы понимаем неправильно - РИА Новости, 22.05.2022
"До свадьбы заживет" и другие поговорки, которые мы понимаем неправильно
"До свадьбы заживёт", "один в поле не воин", "за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь"... Что если смысл известных народных мудростей на самом деле не тот, а иногда прямо противоположный тому, что мы привыкли иметь ввиду? Откуда пошли известные пословицы и поговорки? Как правильно их трактовать, чтобы случайно не ошибиться?
2022-05-22T12:00
2022-05-22T12:00
2022-05-22T09:35
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«До свадьбы заживет» и другие поговорки, которые мы понимаем неправильно
«До свадьбы заживёт», «один в поле не воин», «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»... Что если смысл известных народных мудростей на самом деле не тот, а иногда прямо противоположный тому, что мы привыкли иметь ввиду? Откуда пошли известные пословицы и поговорки? Как правильно их трактовать, чтобы случайно не ошибиться?
audio/mpeg
«До свадьбы заживет» и другие поговорки, которые мы понимаем неправильно
«До свадьбы заживёт», «один в поле не воин», «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»... Что если смысл известных народных мудростей на самом деле не тот, а иногда прямо противоположный тому, что мы привыкли иметь ввиду? Откуда пошли известные пословицы и поговорки? Как правильно их трактовать, чтобы случайно не ошибиться?
audio/mpeg
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история, литература, общество, культура, подкаст, аудио
"До свадьбы заживет" и другие поговорки, которые мы понимаем неправильно
"До свадьбы заживёт", "один в поле не воин", "за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь"... Что если смысл известных народных мудростей на самом деле не тот, а иногда прямо противоположный тому, что мы привыкли иметь ввиду? Откуда пошли известные пословицы и поговорки? Как правильно их трактовать, чтобы случайно не ошибиться?