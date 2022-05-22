https://ria.ru/20220522/platezhi-1789972703.html

СМИ пишут о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

СМИ пишут о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам - РИА Новости, 22.05.2022

СМИ пишут о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T00:50

2022-05-22T00:50

2022-05-22T00:50

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.Как говорится в материале, по замыслу авторов инициативы, российским юрлицам и физлицам, органам власти и другим организациям с лицензионными контрактами с правообладателями из государств, которые ввели санкции против Москвы, предстоит осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном банке или банках России.Такие платежи также будут осуществлять за объекты интеллектуальной собственности, использование которых зарубежные правообладатели запретили в стране после начала спецоперации на Украине.По их словам, эта мера позволит использовать эти объекты через организации по коллективному управлению правами, не нарушать права лицензиара и выплачивать ему вознаграждения.Планируется, что такой порядок расчетов будет действовать до отмены санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности. Собеседники издания добавили, что сейчас готовится соответствующий указ президента.

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экономика, россия, москва, украина, общество