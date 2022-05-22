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СМИ пишут о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам - РИА Новости, 22.05.2022
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СМИ пишут о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам
СМИ пишут о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам - РИА Новости, 22.05.2022
СМИ пишут о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам
В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T00:50
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экономика
россия
москва
украина
общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.Как говорится в материале, по замыслу авторов инициативы, российским юрлицам и физлицам, органам власти и другим организациям с лицензионными контрактами с правообладателями из государств, которые ввели санкции против Москвы, предстоит осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном банке или банках России.Такие платежи также будут осуществлять за объекты интеллектуальной собственности, использование которых зарубежные правообладатели запретили в стране после начала спецоперации на Украине.По их словам, эта мера позволит использовать эти объекты через организации по коллективному управлению правами, не нарушать права лицензиара и выплачивать ему вознаграждения.Планируется, что такой порядок расчетов будет действовать до отмены санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности. Собеседники издания добавили, что сейчас готовится соответствующий указ президента.
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экономика, россия, москва, украина, общество
00:50 22.05.2022
 
СМИ пишут о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

"Ведомости": в России планируют ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКассы самообслуживания в кинотеатре
Кассы самообслуживания в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кассы самообслуживания в кинотеатре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Как говорится в материале, по замыслу авторов инициативы, российским юрлицам и физлицам, органам власти и другим организациям с лицензионными контрактами с правообладателями из государств, которые ввели санкции против Москвы, предстоит осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном банке или банках России.
Такие платежи также будут осуществлять за объекты интеллектуальной собственности, использование которых зарубежные правообладатели запретили в стране после начала спецоперации на Украине.
"Таким образом обязательства российскими лицензиатами перед партнерами из недружественных стран будут считаться исполненными", — пояснили собеседники газеты.
По их словам, эта мера позволит использовать эти объекты через организации по коллективному управлению правами, не нарушать права лицензиара и выплачивать ему вознаграждения.
Планируется, что такой порядок расчетов будет действовать до отмены санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности. Собеседники издания добавили, что сейчас готовится соответствующий указ президента.
Молодые люди в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 18:59Культура
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