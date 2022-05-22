СМИ пишут о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам
"Ведомости": в России планируют ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам
Кассы самообслуживания в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Как говорится в материале, по замыслу авторов инициативы, российским юрлицам и физлицам, органам власти и другим организациям с лицензионными контрактами с правообладателями из государств, которые ввели санкции против Москвы, предстоит осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном банке или банках России.
Такие платежи также будут осуществлять за объекты интеллектуальной собственности, использование которых зарубежные правообладатели запретили в стране после начала спецоперации на Украине.
"Таким образом обязательства российскими лицензиатами перед партнерами из недружественных стран будут считаться исполненными", — пояснили собеседники газеты.
По их словам, эта мера позволит использовать эти объекты через организации по коллективному управлению правами, не нарушать права лицензиара и выплачивать ему вознаграждения.
Планируется, что такой порядок расчетов будет действовать до отмены санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности. Собеседники издания добавили, что сейчас готовится соответствующий указ президента.