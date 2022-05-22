https://ria.ru/20220522/marafon-1790043342.html
В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном
В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном - РИА Новости, 22.05.2022
В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном
Все ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T20:14
2022-05-22T20:14
2022-05-22T20:14
спорт
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1789993810_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4ebd0963548456dae98655b41f66574.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.В воскресенье в 85 городах России прошел всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Соревнования состоялись на четырех дистанциях (1, 5, 10 и 21,1 км)."Все ограничения движения, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220522/leto-1790027812.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1789993810_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_a28950574c49da64559182affe5bc631.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, общество
В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном
В Москве сняли ограничения движения, связанные с проведением Всероссийского полумарафона