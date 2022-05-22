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В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном - РИА Новости, 22.05.2022
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В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном
В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном - РИА Новости, 22.05.2022
В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном
Все ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T20:14
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спорт
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.В воскресенье в 85 городах России прошел всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Соревнования состоялись на четырех дистанциях (1, 5, 10 и 21,1 км)."Все ограничения движения, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты", - говорится в сообщении.
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спорт, москва, общество
20:14 22.05.2022
 
В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном

В Москве сняли ограничения движения, связанные с проведением Всероссийского полумарафона

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВсероссийский полумарафон ЗаБег.РФ
Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
В воскресенье в 85 городах России прошел всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Соревнования состоялись на четырех дистанциях (1, 5, 10 и 21,1 км).
"Все ограничения движения, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты", - говорится в сообщении.
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