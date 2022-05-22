https://ria.ru/20220522/marafon-1790043342.html

В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном

В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном - РИА Новости, 22.05.2022

В Москве сняли ограничения, связанные со Всероссийским полумарафоном

Все ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T20:14

2022-05-22T20:14

2022-05-22T20:14

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.В воскресенье в 85 городах России прошел всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Соревнования состоялись на четырех дистанциях (1, 5, 10 и 21,1 км)."Все ограничения движения, связанные с проведением Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сняты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220522/leto-1790027812.html

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спорт, москва, общество