https://ria.ru/20220522/koronavirus-1789993507.html

В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 278 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:10

2022-05-22T11:10

2022-05-22T11:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 278 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 279; 96 человек госпитализированы; выздоровели 285; 13 человек умерли", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 768 176 случаев коронавируса, выздоровели 2 577 050 человек, умерли из-за COVID-19 более 43,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789746880.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва