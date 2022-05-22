https://ria.ru/20220522/koronavirus-1789993507.html
В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 278 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:10
2022-05-22T11:10
2022-05-22T11:10
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 278 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 279; 96 человек госпитализированы; выздоровели 285; 13 человек умерли", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 768 176 случаев коронавируса, выздоровели 2 577 050 человек, умерли из-за COVID-19 более 43,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789746880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19
В Москве выявили 278 новых случаев заражения коронавирусом