https://ria.ru/20220522/koronavirus-1789993052.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5814 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5814 человек - РИА Новости, 22.05.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5814 человек

За сутки в России выздоровели 5814 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:06

2022-05-22T11:06

2022-05-22T11:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 5814 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 5814 человек, или на 7,5% меньше в сравнении с 21 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789920342.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии