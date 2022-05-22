https://ria.ru/20220522/koronavirus-1789993052.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5814 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5814 человек - РИА Новости, 22.05.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5814 человек
За сутки в России выздоровели 5814 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:06
2022-05-22T11:06
2022-05-22T11:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 5814 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 5814 человек, или на 7,5% меньше в сравнении с 21 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789920342.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5814 человек
В России за сутки 5814 человек выздоровели после лечения от COVID-19