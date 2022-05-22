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Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве - РИА Новости, 22.05.2022
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Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве
Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве
Видеозапись, на которой показаны огромные очереди за бензином в Киеве, публикуют украинские СМИ. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:26
2022-05-22T13:26
в мире
украина
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Видеозапись, на которой показаны огромные очереди за бензином в Киеве, публикуют украинские СМИ.Издание "Страна.ua" опубликовало видео, на котором в очереди перед АЗС насчитывается до сотни автомобилей. Подобная ситуация с топливом на Украине наблюдается уже не один месяц.Ранее министр экономики страны Юлия Свириденко заявила, что правительство приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж, а также и будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены.По мнению директора энергетических программ влиятельного украинского центра Разумкова Владимира Омельченко, ситуация, когда заправить частный автомобиль практически невозможно, продлится до окончания боевых действий, поскольку в стране "разбомблены нефтебазы и завод, сложная логистика из европейских стран".
https://ria.ru/20220516/toplivo-1788753519.html
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в мире, украина
13:26 22.05.2022
 
Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве

Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями за бензином в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Видеозапись, на которой показаны огромные очереди за бензином в Киеве, публикуют украинские СМИ.
Издание "Страна.ua" опубликовало видео, на котором в очереди перед АЗС насчитывается до сотни автомобилей. Подобная ситуация с топливом на Украине наблюдается уже не один месяц.
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 11:08
Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива
Ранее министр экономики страны Юлия Свириденко заявила, что правительство приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж, а также и будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены.
По мнению директора энергетических программ влиятельного украинского центра Разумкова Владимира Омельченко, ситуация, когда заправить частный автомобиль практически невозможно, продлится до окончания боевых действий, поскольку в стране "разбомблены нефтебазы и завод, сложная логистика из европейских стран".
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 17:45
Украине предрекли серьезные проблемы с экономикой из-за помощи Запада
 
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