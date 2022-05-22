https://ria.ru/20220522/kiev-1790004494.html
Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве
Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве
Видеозапись, на которой показаны огромные очереди за бензином в Киеве, публикуют украинские СМИ. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:26
2022-05-22T13:26
2022-05-22T13:26
в мире
украина
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Видеозапись, на которой показаны огромные очереди за бензином в Киеве, публикуют украинские СМИ.Издание "Страна.ua" опубликовало видео, на котором в очереди перед АЗС насчитывается до сотни автомобилей. Подобная ситуация с топливом на Украине наблюдается уже не один месяц.Ранее министр экономики страны Юлия Свириденко заявила, что правительство приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж, а также и будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены.По мнению директора энергетических программ влиятельного украинского центра Разумкова Владимира Омельченко, ситуация, когда заправить частный автомобиль практически невозможно, продлится до окончания боевых действий, поскольку в стране "разбомблены нефтебазы и завод, сложная логистика из европейских стран".
https://ria.ru/20220516/toplivo-1788753519.html
https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями на АЗС в Киеве
Украинские СМИ опубликовали видео с большими очередями за бензином в Киеве
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Видеозапись
, на которой показаны огромные очереди за бензином в Киеве, публикуют украинские СМИ.
Издание "Страна.ua" опубликовало видео, на котором в очереди перед АЗС насчитывается до сотни автомобилей. Подобная ситуация с топливом на Украине
наблюдается уже не один месяц.
Ранее министр экономики страны Юлия Свириденко заявила, что правительство приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж, а также и будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены.
По мнению директора энергетических программ влиятельного украинского центра Разумкова Владимира Омельченко, ситуация, когда заправить частный автомобиль практически невозможно, продлится до окончания боевых действий, поскольку в стране "разбомблены нефтебазы и завод, сложная логистика из европейских стран".