https://ria.ru/20220522/golosovanie-1790019938.html

ЕР разделила ключи шифрования блокчейна предварительного голосования

ЕР разделила ключи шифрования блокчейна предварительного голосования - РИА Новости, 22.05.2022

ЕР разделила ключи шифрования блокчейна предварительного голосования

"Единая Россия" провела процедуру разделения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:02

2022-05-22T16:02

2022-05-22T16:17

политика

единая россия

ростелеком

сергей перминов

госдума рф

александр карелин

михаил осеевский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762169069_0:221:3247:2047_1920x0_80_0_0_e8639e561352c612b6e9ad26ef7ef2cc.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. "Единая Россия" провела процедуру разделения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования, передает корреспондент РИА Новости.По данным замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова, для предварительного голосования в качестве выборщиков зарегистрировались более 1 миллиона 140 тысяч человек, что составляет 9% всех избирателей субъектов, которые будут участвовать в предварительном голосовании.Конкурс на место для законодательных органов субъектов составляет 7,7 человека на место, конкурс на место для городских дум административных центров составляет 5,6 человека на место, добавил Перминов.Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России" был разделен на четыре части и передан на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО "Ростелеком" Михаилу Осеевскому, президенту Фонда информационной безопасности Илье Массуху и секретарю Санкт-Петербургского отделения "Единой России", депутату Госдумы Сергею Боярскому.Ключ будет соединен в 21.00 29 мая, после чего начнется подсчет голосов.По словам Перминова, в этом году предварительное голосование пройдет полностью в электронном формате."Наша уникальная процедура в этом году подтверждает свои лидерские характеристики. И мы хотим сделать эту процедуру безопасной, эта процедура не должна вызывать ни у кого ровным счетом никаких сомнений", - сказал Перминов.Также, отвечая на вопросы журналистов, Перминов сообщил, что к результатам электронного внутреннего партийного голосования ни у кого не возникало вопросов "ни в предыдущем электоральном цикле, ни до этого", кроме того электронное голосование удобно и для самих жителей, а также экономит время и ресурсы."Если вы знаете, то в текущем политическом сезоне так же, как и в предыдущие два года борьбы с пандемией, мы основную часть ресурсов, которую могли потратить на подготовку и проведение офлайн предварительного голосования, мы тратим на работу наших волонтерских центров по помощи людям, которые в силу известных обстоятельств находятся вне постоянных мест проживания на территории Луганской и Донецкой Республик. Поэтому для нас это принципиально важный момент — тратить ресурсы туда, где они в этот момент времени нужны. Поэтому, да, мы будем продолжать работать", - сказал Перминов.Также он добавил, что санкционные ограничения в сфере ИТ-решений не повлияют на ход электронного голосования."Конечно, санкции создают определенные сложности в приобретении серверов, но надо сказать, что благодаря активной поддержке президента и правительств за последнее время было сделано очень многое", - сказал Осеевский и подчеркнул, что система голосования, которую использует партия "Единая Россия" базируются на российских ИТ-решениях."Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 23 по 29 мая перед выборами в единый день голосования.Регистрация выборщиков на предварительное голосование проходит с 18 апреля по 27 мая. В ходе выборов в единый день голосования в 34 регионах России будут определены 21,5 тысячи мандатов.Предварительное голосование "Единой России" на федеральных выборах 2021 года проходило с 24 по 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220416/feyk-1783883814.html

https://ria.ru/20220517/gosduma-1789004782.html

https://ria.ru/20220520/kiberataki-1789755764.html

https://ria.ru/20220412/importozameschenie-1783043117.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, ростелеком, сергей перминов, госдума рф, александр карелин, михаил осеевский, украина, сша