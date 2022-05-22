https://ria.ru/20220522/finlyandiya-1790032256.html

Глава МИД Финляндии "оптимистичен" по решению разногласий с Турцией по НАТО

Глава МИД Финляндии "оптимистичен" по решению разногласий с Турцией по НАТО - РИА Новости, 22.05.2022

Глава МИД Финляндии "оптимистичен" по решению разногласий с Турцией по НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle заявил, что "настроен оптимистично" по урегулированию разногласий с Турцией по членству в НАТО. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T18:06

2022-05-22T18:06

2022-05-22T18:09

пекка хаависто

в мире

финляндия

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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle заявил, что "настроен оптимистично" по урегулированию разногласий с Турцией по членству в НАТО.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."Я оптимистично настроен, что проблемы будут решены, но это не проблема", - приводит слова главы МИД турецкая газета Star.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220522/finlyandiya-1790029153.html

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

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Наталья Макарова

пекка хаависто, в мире, финляндия, турция, нато