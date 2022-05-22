https://ria.ru/20220522/evakuatsiya-1789983628.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 313 человек за сутки

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 313 человек за сутки - РИА Новости, 22.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 313 человек за сутки

Более 300 человек, включая 55 детей, эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T08:42

2022-05-22T08:42

2022-05-22T08:53

специальная военная операция на украине

в мире

днр

мариуполь

украина

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Более 300 человек, включая 55 детей, эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики.В субботу штаб сообщал, что более 560 человек, включая 46 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное за сутки."За минувшие сутки, с 08.00 21 мая до 08.00 22 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 313 человек, включая 55 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Всего за период с 5 марта по 08.00 22 мая в ПОПН (пункт оказания помощи эвакуируемому населению - ред.) "Безыменное" эвакуированы 35 247 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220521/mariupol-1789806752.html

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, мариуполь, украина