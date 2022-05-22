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Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 313 человек за сутки - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/evakuatsiya-1789983628.html
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 313 человек за сутки
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 313 человек за сутки - РИА Новости, 22.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 313 человек за сутки
Более 300 человек, включая 55 детей, эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T08:42
2022-05-22T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
днр
мариуполь
украина
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Более 300 человек, включая 55 детей, эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики.В субботу штаб сообщал, что более 560 человек, включая 46 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное за сутки."За минувшие сутки, с 08.00 21 мая до 08.00 22 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 313 человек, включая 55 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Всего за период с 5 марта по 08.00 22 мая в ПОПН (пункт оказания помощи эвакуируемому населению - ред.) "Безыменное" эвакуированы 35 247 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, днр, мариуполь, украина
08:42 22.05.2022 (обновлено: 08:53 22.05.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 313 человек за сутки

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 313 человек за сутки, в том числе 55 детей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие возле автобуса с мирными жителями в селе Безыменное
Военнослужащие возле автобуса с мирными жителями в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие возле автобуса с мирными жителями в селе Безыменное
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Более 300 человек, включая 55 детей, эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики.
В субботу штаб сообщал, что более 560 человек, включая 46 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное за сутки.
"За минувшие сутки, с 08.00 21 мая до 08.00 22 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 313 человек, включая 55 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Всего за период с 5 марта по 08.00 22 мая в ПОПН (пункт оказания помощи эвакуируемому населению - ред.) "Безыменное" эвакуированы 35 247 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.
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