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Глава Минэнерго Шульгинов обсудил в Душанбе сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 22.05.2022
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Глава Минэнерго Шульгинов обсудил в Душанбе сотрудничество в энергетике
Глава Минэнерго Шульгинов обсудил в Душанбе сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 22.05.2022
Глава Минэнерго Шульгинов обсудил в Душанбе сотрудничество в энергетике
Вопросы сотрудничества в энергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов,... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:58
2022-05-22T12:59
николай шульгинов
россия
таджикистан
центральная азия
в мире
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ДУШАНБЕ, 22 мая – РИА Новости. Вопросы сотрудничества в энергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, находящийся в Душанбе с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Душанбе."Вопросы сотрудничества в энергетике и электроэнергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, который призвал поддержать участие России в Координационном электроэнергетическом Совете стран Центральной Азии в качестве полноправного члена", - сказал собеседник агентства.Кроме того, в ходе встречи Шульгинова с министром энергетики и водных ресурсов Далером Джума обсуждались работа совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" и вопросы безаварийного функционирования энергосистем в Центральной Азии.
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николай шульгинов, россия, таджикистан, центральная азия, в мире
12:58 22.05.2022 (обновлено: 12:59 22.05.2022)
 
Глава Минэнерго Шульгинов обсудил в Душанбе сотрудничество в энергетике

Глава Минэнерго Шульгинов обсудил в Душанбе сотрудничество в энергетике

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ДУШАНБЕ, 22 мая – РИА Новости. Вопросы сотрудничества в энергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, находящийся в Душанбе с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Душанбе.
"Вопросы сотрудничества в энергетике и электроэнергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, который призвал поддержать участие России в Координационном электроэнергетическом Совете стран Центральной Азии в качестве полноправного члена", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в ходе встречи Шульгинова с министром энергетики и водных ресурсов Далером Джума обсуждались работа совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" и вопросы безаварийного функционирования энергосистем в Центральной Азии.
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