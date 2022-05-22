https://ria.ru/20220522/energetika-1790002031.html

Глава Минэнерго Шульгинов обсудил в Душанбе сотрудничество в энергетике

Глава Минэнерго Шульгинов обсудил в Душанбе сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 22.05.2022

Глава Минэнерго Шульгинов обсудил в Душанбе сотрудничество в энергетике

Вопросы сотрудничества в энергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов,... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T12:58

2022-05-22T12:58

2022-05-22T12:59

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ДУШАНБЕ, 22 мая – РИА Новости. Вопросы сотрудничества в энергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, находящийся в Душанбе с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Душанбе."Вопросы сотрудничества в энергетике и электроэнергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, который призвал поддержать участие России в Координационном электроэнергетическом Совете стран Центральной Азии в качестве полноправного члена", - сказал собеседник агентства.Кроме того, в ходе встречи Шульгинова с министром энергетики и водных ресурсов Далером Джума обсуждались работа совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" и вопросы безаварийного функционирования энергосистем в Центральной Азии.

https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789078056.html

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Дарья Буймова

николай шульгинов, россия, таджикистан, центральная азия, в мире