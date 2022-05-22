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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 22.05.2022
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:50
2022-05-22T16:50
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, ранее в воскресенье украинские войска уже дважды обстреливали Пантелеймоновку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/donbass-1790014030.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк
16:50 22.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

В ДНР заявили, что украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, ранее в воскресенье украинские войска уже дважды обстреливали Пантелеймоновку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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