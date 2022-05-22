https://ria.ru/20220522/donbass-1789985704.html

Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в ЛНР

Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022

Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в ЛНР

Военнослужащие Центрального военного округа доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов ЛНР по просьбе жителей,... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:18

2022-05-22T09:18

2022-05-22T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

центральный военный округ

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ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов ЛНР по просьбе жителей, сообщает Минобороны России."Военнослужащие Центрального военного округа по просьбе жителей ЛНР доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время одной из гуманитарных акций с раздачей продуктовых наборов и предметов первой необходимости к офицерам обратились местные жители с внушительным списком необходимых лекарственных препаратов. Российские военнослужащие заверили, что окажут адресную помощь и "медицинская гуманитарка" была доставлена спустя несколько суток всем нуждающимся.Добавляется, что в поселке закончились запасы гипогликемических средств для больных сахарным диабетом. В одной из многодетных семей для маленькой девочки требовались тест-системы, позволяющие проводить мониторинг глюкозы в крови, приобрести которые у родителей не было возможности.Кроме того, представители ЦВО передали просьбы в гуманитарно-координационный центр, где в кратчайшее время нашли необходимые медицинское оборудование препараты для всех нуждающихся инсулинозависимых жителей.

https://ria.ru/20220521/lnr-1789959796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, центральный военный округ