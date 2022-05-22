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Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в ЛНР
Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022
Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в ЛНР
Военнослужащие Центрального военного округа доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов ЛНР по просьбе жителей,... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:18
2022-05-22T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
центральный военный округ
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ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов ЛНР по просьбе жителей, сообщает Минобороны России."Военнослужащие Центрального военного округа по просьбе жителей ЛНР доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время одной из гуманитарных акций с раздачей продуктовых наборов и предметов первой необходимости к офицерам обратились местные жители с внушительным списком необходимых лекарственных препаратов. Российские военнослужащие заверили, что окажут адресную помощь и "медицинская гуманитарка" была доставлена спустя несколько суток всем нуждающимся.Добавляется, что в поселке закончились запасы гипогликемических средств для больных сахарным диабетом. В одной из многодетных семей для маленькой девочки требовались тест-системы, позволяющие проводить мониторинг глюкозы в крови, приобрести которые у родителей не было возможности.Кроме того, представители ЦВО передали просьбы в гуманитарно-координационный центр, где в кратчайшее время нашли необходимые медицинское оборудование препараты для всех нуждающихся инсулинозависимых жителей.
https://ria.ru/20220521/lnr-1789959796.html
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в мире, луганская народная республика, центральный военный округ
09:18 22.05.2022 (обновлено: 09:51 22.05.2022)
 
Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в ЛНР

Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в один из населенных пунктов ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи в поселке Трехизбенка Луганской народной республики
Раздача гуманитарной помощи в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Раздача гуманитарной помощи в поселке Трехизбенка Луганской народной республики. Архивное фото
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ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов ЛНР по просьбе жителей, сообщает Минобороны России.
"Военнослужащие Центрального военного округа по просьбе жителей ЛНР доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время одной из гуманитарных акций с раздачей продуктовых наборов и предметов первой необходимости к офицерам обратились местные жители с внушительным списком необходимых лекарственных препаратов. Российские военнослужащие заверили, что окажут адресную помощь и "медицинская гуманитарка" была доставлена спустя несколько суток всем нуждающимся.
Добавляется, что в поселке закончились запасы гипогликемических средств для больных сахарным диабетом. В одной из многодетных семей для маленькой девочки требовались тест-системы, позволяющие проводить мониторинг глюкозы в крови, приобрести которые у родителей не было возможности.
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Кроме того, представители ЦВО передали просьбы в гуманитарно-координационный центр, где в кратчайшее время нашли необходимые медицинское оборудование препараты для всех нуждающихся инсулинозависимых жителей.
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