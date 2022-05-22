09:18 22.05.2022 (обновлено: 09:51 22.05.2022)
Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в ЛНР
Военные ЦВО доставили медоборудование и препараты в один из населенных пунктов ЛНР
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи в поселке Трехизбенка Луганской народной республики
Раздача гуманитарной помощи в поселке Трехизбенка Луганской народной республики. Архивное фото
ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов ЛНР по просьбе жителей, сообщает Минобороны России.
"Военнослужащие Центрального военного округа по просьбе жителей ЛНР доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобождённых населённых пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время одной из гуманитарных акций с раздачей продуктовых наборов и предметов первой необходимости к офицерам обратились местные жители с внушительным списком необходимых лекарственных препаратов. Российские военнослужащие заверили, что окажут адресную помощь и "медицинская гуманитарка" была доставлена спустя несколько суток всем нуждающимся.
Добавляется, что в поселке закончились запасы гипогликемических средств для больных сахарным диабетом. В одной из многодетных семей для маленькой девочки требовались тест-системы, позволяющие проводить мониторинг глюкозы в крови, приобрести которые у родителей не было возможности.
Кроме того, представители ЦВО передали просьбы в гуманитарно-координационный центр, где в кратчайшее время нашли необходимые медицинское оборудование препараты для всех нуждающихся инсулинозависимых жителей.