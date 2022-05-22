08:32 22.05.2022 (обновлено: 08:58 22.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой три мины калибра 120 миллиметров
Дом в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – Прим. ред.) по направлению: 08:10 — населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три мины калибром 120 миллиметра", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.